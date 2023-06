– Jókor hívom, nem zavarok?

– Balatonon nyaralunk a családommal, de nemrég fektettük le a kislányunkat, úgyhogy a legjobbkor keres – válaszolta lapunknak telefonon Windecker József, a Paksi FC középpályása.

– Ilyen későre vagy inkább ennyire hosszúra nyúlt a nyaralásuk?

– Hosszúnak semmiképpen sem mondanám, sőt igen aktívan telt ez a rövid nyári szünet. Elkezdtem a C licenszes edzőképzést, és azt a mennyiséget, amit mások egy év alatt kapnak meg, az nekem két hétbe sűrűsödött bele. A pihenőidő első része ezzel telt el, így csak most tudtunk kikapcsolódni, feltöltődni a családdal.

– Már a pályafutása utáni időkre gondol?

– Szó sincs erről, de most volt arra lehetőségem, hogy ilyen rövid idő alatt megkapjam azt a tudást, amire szükségem lesz a későbbiekben. A következő fél évben beadandókat kell készítenem, decemberben pedig következhet a vizsga. Jó instruktorom volt, érdekes témákat feszegettünk, úgyhogy hasznosan teltek a hetek. Már most olyan dolgokat tanultam, amit még aktív pályafutásom alatt is kamatoztatni tudok, gondolok itt a kommunikációra vagy akár a pszichológiára.

– Sikerült túltennie magát azon, hogy bár sokáig a kezükben érezhették a bronzérmet, végül csak ötödik helyen zártak a bajnokságban?

– Nehéz volt feldolgozni, hogy nem sikerült elérni a célunkat. Bognár György érkezésekor hetedikek voltunk, öt pontra a kieséstől. Akkor mindenki aláírta volna az ötödik helyet, így viszont azt érezzük, hogy a pohár félig üres. Az utolsó négy bajnokin nem tudunk nyerni, ezért nem jó szájízzel fejeztük be a szezont. A három hét viszont elég volt ahhoz, hogy helyre tegyük magunkat és újult erővel kezdjük meg a munkát.

– Hogyan foglalná össze csapata 2022/2023-as idényét?

– Waltner Róbert személyében nyáron új edzőt kaptunk, akivel két győzelemmel és két döntetlennel kezdtük a bajnokságot, de nem tudtunk kiegyenlített teljesítményt nyújtani, emellett sokszor a szerencse sem mellettünk volt. Gondolok itt az ominózus debreceni mérkőzésre, amikor a 92. percben még vezettünk 1–0-ra, végül pont nélkül maradtunk. Akkor érkezett Bognár György, aki új impulzust hozott. Jó szériát futottunk, a Paks történetének leghosszabb győzelmi sorozatát produkáltuk. Mindenki tudja, hogy a tizenkét csapatos bajnokságban elég két rossz meccs és már hátrafelé kell figyelni, ezzel a jó sorozatunkkal viszont csak előre tekinthettünk. Sajnos az idényzárás nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de ebből is le kell vonni a konzekvenciát. Remélem, jövőre is az utolsó négy meccs dönt majd a nemzetközi kupaindulásunkról és akkor majd máshogy alakul a végkimenetel.

– Egyéni teljesítményével mennyire elégedett? Hat gólt és három asszisztot jegyzett, ami védekező középpályásként kiemelkedő mutató.

– A statisztikát nézve valóban jó szezont futottam, de van hiányérzetem. Sérülés miatt heteket kellett kihagynom, ráadásul pont abban a periódusban, amikor a legjobb formában voltam. Akkor megtört az én lendületem is, az utolsó négy mérkőzésen én sem tudtam annyit hozzátenni, mint amennyit szerettem volna. De már százszázalékos állapotban várom az új idényt.

– Hétfőn kezdik az edzéseket a július utolsó hétvégéjén kezdődő bajnokságra, ez idő alatt hét felkészülési mérkőzést játszanak.

– Bognár Györggyel végig csináltunk már néhány alapozást, tudjuk, hogy mire számíthatunk. Megvan a jól bevált recept, biztos, hogy ennyi edzőmeccs elég lesz ahhoz, hogy megfelelő erőnlétben vágjunk neki a szezonnak.