– Sikerült betalálnia hétvégén a Fadd kapujába?

– Igen, a második félidőben kétszer is eredményes voltam – felelte lapunknak Beke Péter, az NB II-es Budafoktól nyáron a Paksi FC-hez szerződött 22 éves csatár. – Ez volt az első mérkőzésem zöld-fehér szerelésben, így volt bennem egy egészséges drukk, bizonyítani szerettem volna. Azt hiszem, hogy sikerült.

– Gondolom sejti, hogy miért kérdezem...

– Igen, van egy tippem! Az elmúlt három szezonban a Paks adta az NB I legeredményesebb játékosát, és ahogy az elmúlt években, úgy engem is a távozó gólkirály pótlására igazoltak. Ez egyfajta nyomást is helyez rám, de én szeretem az ilyen helyzeteket. Most azonban elsőként azzal kell foglalkoznom, hogy beilleszkedjek a csapatba, majd bizonyítsak a társaknak, a klubnak, a vezetőségnek, hogy érdemes volt szerződtetniük.

– Amellett, hogy gólkirályt kell pótolnia, a konkurencia is nagy a csapatnál csatárposzton.

– Megtisztelőnek érzem, hogy Böde Dániellel kell megküzdenem a helyemért, aki számomra, mint ferencvárosi nevelés, gyerekkori példaképem. Ott van Hahn János is, akiről szintén elmondható, hogy segítőkész, de ez az egész csapatra igaz. De minden edzésen azért fogok harcolni, hogy a kezdőcsapatban kapjak helyet, ott pedig gólokkal háláljam meg a bizalmat.

– Ha már a célok szóba kerültek: mivel lenne elégedett a szezont követően?

– Miután az első évem lesz az NB I-ben, szeretnék jó játékkal berobbanni a legjobbak közé. Ahogy említettem, minél több időt tölteni a pályán és minél több gólt szerezni, ami akár válogatott meghívót is jelenthet. Bízom benne, hogy sikerül odaérnünk a dobogóra, ami az elmúlt évek láttán nem lehetetlen feladat. Emellett jó lenne ismét Magyar Kupa-döntőben szerepelni. Paks tavaly, én a Budafokkal idén voltam karnyújtásnyira az aranyéremhez, de egyik alkalommal sem jött össze. Talán együtt sikerül.

– Budapesti születésűként mik az első benyomásai Paksról?

– Az első hét kaotikus volt, a költözés nem ment egyik napról a másikra, most viszont már nagyon jól érezzük magunkat a párommal. A fővárost ő annyira nem szereti, jobban kedveli a csendes, nyugodt helyeket, ezt pedig itt Pakson megkapja.

– A párja Illés Viktória, akit sokan DJ Yaminaként ismernek. Kettejük közül ki nézi meg többször a másikat munka közben?

– Egyértelműen ő. A fellépései éjszakánként vannak, én az edzések és meccsek miatt nem jutok el oda. Ő viszont gyakran a helyszínen szurkol nekem, ez valószínűleg most sem lesz másként.

– Milyen zenék mennek majd a paksi öltözőben, ha érti, mire gondolok...?

– Ezt még nem tudom megmondani, erre a kérdésre térjünk vissza néhány hét múlva.