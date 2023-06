A június 15-én kezdődő kontinenstornát megelőző utolsó előtti erősorrendjét hozta Paul Nilsen, a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) neves szakírója, ahol a magyar válogatott – két pozíciót javítva – a 10. helyet foglalja el. Elemzésében kitért arra, hogy az eddigi négy megnyert edzőmérkőzés alapján még jobb helyet is érdemelne a magyar csapat, de a később csatlakozó Goree Cyesha és Juhász Dorka – akinek a WNBA-idény miatt továbbra is kétséges az Eb-szereplése – távollétében felemás lehetett a felkészülés első pár hete.

Spanyolország viszont annak ellenére tette a lista élére, hogy a csapat egyik legjobbja, Astou Ndour nincs ott bő, 17 fős keretben. A két válogatott 2021 novemberi, szekszárdi mérkőzésen (az Eb-selejtező nyitányán a hispánok 66–62-re nyertek) pályára lépett játékosok között ott van Queralt Casas, Alba Torrens és Maria Conde is, hogy csak a legnagyobb neveket említsük. Ennél erősebb ellenféllel szemben nem is hangolhatna a közelgő Európa-bajnokságra Székely Norbert együttese, melynek keretének tagja az Atomerőmű KSC Szekszárdot erősítő Miklós Melinda, valamint a klubtól távozó Studer Ágnes és Goree Cyesha is.

Nemzeti csapatunk Spanyolország mögött, de Izlandot és Romániát megelőzve második helyen zárta a selejtezőcsoportot, s jutott ki a tizenhat csapatos Európa-bajnokságra. A tornát június 15. és 25. között rendezik Izraelben és Szlovéniában, a mieink Ljubljanában játsszák csoportmeccseiket sorrendben a Nilsen-listán 15. helyet elfoglaló Szlovákiával (június 15., 12.30 óra), a hatodik Törökországgal (június 16., 12.30 óra) és a címvédő, 3. pozíciót kapó Szerbiával (június 18., 15 óra). A négyesből az első a negyeddöntőben, a második és a harmadik a nyolcaddöntőben folytatja tovább.