A hetedik Grand Slam-torna következik az évben, ez viszont már más lesz, mint az eddig hat volt. Az Ulánbátorban szerzett pontok ugyanis már száz százalékban beleszámítanak az olimpiai kvalifikációba. A magyar keretet hét dzsúdós alkotja, Ungvári Attila (81 kg), Tóth Krisztián (90 kg), Sáfrány Péter (90 kg), Sipőcz Richárd (+100 kg) és Özbas Szofi (63 kg) mellett két paksi, Pupp Réka (52 kg) és Gercsák Szabina (70 kg). A mieink ma keltek útra, s frankfurti átszállóval érkeztek meg az ázsiai országba.

„Miután ez az első százszázalékos pontgyűjtési verseny az olimpiára, várhatóan erős mezőny gyűlik össze – mondta lapunknak még a kiutazás előtt Pupp Réka. – Szeretnék minél jobban teljesíteni, ezt viszont nem feltétlenül végeredmény szempontjából fogalmaztam meg magamnak, inkább jó fizikai állapotban szeretnék szőnyegre állni, és akkor nem lehet nagy probléma. Meglátjuk, hogy hogyan leszek.”

Nem véletlenül fogalmazott így, a világranglistáján 5. paksi olimpikon térdének belső szalagja még a márciusi antalyai Grand Slamen húzódott meg, aminek következtében a porc is megsérült. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, még nem hibátlan, de közel van a száz százalékos állapothoz. A májusi világbajnokság előtt pihentette, de a múlt heti edzőtábort is még bekötözve csinálta végig, ám reményei szerint hamarosan azt is elhagyhatja. Pupp Réka idén három GS-tornán szerepelt, Párizsban ezüst-, Taskentben és az említett törökországi versenyen bronzérmet szerzett, a vb-t ötödik helyen zárta.

Az ASE másik indulója, a Diósgyőrből áprilisban érkezett Gercsák Szabina a világranglistán elfoglalt helyezése alapján (jelenleg 34.) több versenyen vett részt. Közülük a szófiai European Opent megnyerte, a portugál Grand Prix-n harmadik, az osztrák GP-n ötödik lett.

Az ulánbátori Grand Slam sorsolását csütörtökön tartják.