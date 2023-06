Amíg az elmúlt év őszén a Sánchegyet és környékét járták be a kerékpárosok, addig ezúttal az atomerőmű horgásztavaihoz bicikliztek a jelentkezők. A csaknem húsz kilométeres túrához fotóbeküldő játék is kapcsolódott: a túra alatt készített fotókat az ASE közösségi oldalára töltötték fel a résztvevők. A június 13-ig legtöbb lájkot begyűjtő képek készítői ajándékban részesültek.

Fotó: Molnár Gyula

A program küldetése ezúttal is a közös mozgás volt, de a két rendezvény mégis különbözött egymástól.

– Az első Bringázgatom esetében kijelölt útvonalak voltak, a mostani alkalommal pedig csak egy kijelölt frissítőpont volt, ráadásul könnyebb is volt a táv – mondta a részletekről a TelePaksnak Tóth Márton szervező, aki jelezte, a programon a résztvevők összetétele is változott a korábiakhoz képest. Míg ősszel főként a judósok és a kajakkenusok vettek részt a meneten, ezúttal azonban sok kívülálló, tehát aktívan nem sportoló is eljött, akit az vonzott ide, hogy szeret biciklizni.