Négy céllal vágtak neki a tavaszi szezonnak az FC Dunaföldvárnál, ebből hármat már teljesítettek a kék-fehérek. A bajnoki cím megszerzése mellett a Tolna Megyei Kupa döntőjébe kerülés, s ezáltal az országos főtáblára való feljutás már megvan, a legfontosabbat az NB III-as tagságot pedig most vasárnap vívhatja ki az együttes.

Nagyon jó pozícióból várhatják a párharc visszavágóját a földváriak, akik idegenben 4–1-re győztek a zalai bajnok Semjénháza SC ellen, egy örökre emlékezetes meccsen.

„Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a játékosok, kiváló eredményt értünk el idegenben az osztályozós párharc első mérkőzésén. Kitűnő szellemben kezdtük a találkozót, támadólag léptünk fel, ahogy szoktunk. Végig nagyon kezdeményezően játszottunk, sikeresek voltak a letámadásaink már az ellenfél térfelén és nagyon jól sikerült a játékot felépítenünk. Már az első félidő utolsó perceiben szerzett három gólunk előtt is sok lehetőséget dolgoztunk ki, a hazaiak kapusa nagyszerűen védett, ő tartotta meccsben a csapatát” – összegzett a földváriak Facebook-oldalán Varga Balázs, a Duna-partiak vezetőedzője.

„A szünetben egy hatalmas vihar csapott le, a pálya használhatatlanná vált, olyan szintű vízilabda mérkőzés lett a folytatás ami ritka egy játékos és egy edző pályafutásában, de ezt is megéltük. Mindkét csapatot dicséret illeti a hozzáállásért és azért, hogy sérülésmentesen sikerült lehozni a találkozót. Tudtunk ekkor is gólt szerezni, egy szép akció után vízifociban is eredményesek voltunk. Igaz, a hazaiak is szereztek egy szép gólt, ezt is el kell ismerni. Ha az első félidőt nézzük akkor azt mondhatom, hogy a csapat kiváló játékot mutatott és minimum ebben az arányban is megérdemelten nyert. Oda fogunk figyelni a vasárnapi hazai visszavágóra, saját közönségünk előtt is szeretnénk győzni, és felkerülni az NB III-ba” – mondta a 37 éves szakember.

Parádés formában a dunaföldváriak

Az idei évben még nem szenvedett vereséget az FC Dunaföldvár csapata. A bajnokságban 11 meccsből 10 győzelem és egy döntetlen volt a mérlegük (utóbbit a rangadón, Bonyhádon érték el), a Tolna Megyei Kupában két meccs, két siker, kapott gól nélkül, míg az osztályozós párharcban egy idegenbeli siker íródott hozzá a kétség kívül remek statisztikához. Tizennégy tétmérkőzés, 13 győzelem és egy döntetlen tehát a teljes idei mérleg, amin vasárnap egy újabb győzelemmel tovább javíthatnak Puskás Zoltánék.

A Semjénháza SE elleni összecsapás június 11-én, 17 órakor kezdődik.