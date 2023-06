A paksi szeniorok – de fura is ezt leírni – nyerték meg a hétvégi gálameccset, amelyet Vizdár Zsolt, a szekszárdiak klubmenedzsere és Karszt József, a Paksi FC technikai vezetője szervezett le. Egy kezdeményezés első lépése volt a meccs, amely után a harmadik félidő is ugyanolyan fontos volt, hiszen lehetett egyet beszélgetni, fel lehetett eleveníteni a régi szép emlékeket.

Nem volt gyenge a felhozatal, olyanok játszottak például a Paksi FC-ben, akikről nagyon régen halottunk, s akik nem is Pakson élnek vagy dolgoznak. Itt volt Magasföldi József, Kulcsár Dávid, Horváth Sándor vagy Sipeki István, persze az itteniek, mint Éger László, Csernyánszki Norbert vagy Varga László is örömmel húzott szerelést. Szekszárdi oldalon Vizdár Zsolt, Pulcz István, Rátkai Gábor, Csizmadia Ferenc, vagy a fiatalabb generációt képviselő Juhász Máté és Arena Ármin is játszott – szóval jó kis meccs kerekedett belőle.

A hét paksi gólon Magasföldi (2), Sipeki (2), Tamási, Mészáros és Báló osztozott, míg a szekszárdi találatokat Takács és Arena szerezte. A meccset követő vacsora után egészen hajnalig nosztalgiáztak az örökifjak, akik abban már most megegyeztek, hogy nem hagyják feledésbe merülni a kezdeményezést, s jövőre Pakson folytatják. Vizdár Zsolt már most olyan csapatot ígért, amelyik igyekszik majd visszavágni, és revansot venni.

Mondjuk, ha belegondolunk, mindkét oldalon vannak olyan nagyágyúk, akiket idén nem vetettek be...