Huszonkilenc sportágban, illetve szakágban rendeznek versenyeket a mától jövő vasárnapig lebonyolításra kerülő III. Európa Játékokon. A Krakkóban és a környező kis-lengyelországi régióban 219 – 106 férfi és 113 női sportoló – magyar utazott, illetve utazik ki.

Tizenkét sportágban, így a Tolna vármegyét érintő kajak-kenuban egyben Európa-bajnokságra is sor kerül, míg atlétikában és cselgáncsban csapat Eb zajlik majd. Közvetlenül lehet olimpiai kvótát lehet szerezni többek között kajak-kenuban (nemenként 4-4), de asztaliteniszben is 1-1 (vegyes páros, páros) kvóta talál gazdára, míg kvalifikációs ranglistapontokat lehet gyűjteni cselgáncsban is.

A vármegyei sportolók sorát szerdán a kajakosok nyitják, 9 órától a paksi Vajda Bence párosban Szántói Szabó Tamással 500 méteren, a tavaly egyesben Multisport Európa-bajnoki címet szerző Pupp Noémi a K4 500 méter tagjaként Csipes Tamarával, Fojt Sárával és Gazsó Alida Dórával áll rajthoz. Másnap Vajda 200 mixben az újpesti Lucz Annával selejtez. Pénteken az asztaliteniszezőké a főszerep, 9.30 órától rendezik a női egyes selejtezőket a tolnai Nagyváradi Mercédesz és a korábban a Szekszárd AC-vel sikereket halmozó Madarász Dórával (a kecskeméti születésű Eb-bronzérmes a szerdai megnyitóünnepségen Varga Ádám olimpiai ezüstérmes kajakossal viszi majd a magyar zászlót). Még aznap Ecseki Nándorral vegyespárosban, 28-án – a korábban Szekszárdon szintén megforduló Bálint Bernadett-tel – csapatban is asztalhoz lép.

Az atléták három divízióban sorra kerülő csapatversenye a többi sportágtól elkülönülve szerveződött, a magyar válogatott a 2. divízióban szerepel. A 42 fős küldöttségben helyet kapott a DOVASE-nevelés, Vindics-Tóth Lili Anna. A Budapest Honvéd középtávfutója nemrég egyéni csúcsot futott 5000 méteren Norvégiában, a napokban pedig Finnországban nyert 3000 méteren nemzetközi versenyt. A Chorzówban rendezendő csapatversenyen csütörtökön 1500-on áll rajthoz a dombóvári olimpikon.

Az Európa Játékokat – vármegyei tekintetben – a cselgáncsozók vegyes csapat Eb-je zárja. A kontinenstornán nemenként három súlycsoportban (férfiaknál 73, 90, +90 kg, nőknél 57, 70, +70 kg) versenyeznek a sportolók. A mieink keretében a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapja szerint három paksi dzsúdós, Gercsák Szabina, Pupp Réka és Cirjenics Miklós lép tatamira július 1-jén.

A magyarok az első, 2015-ös bakui Európa-játékokon hét arany-, négy ezüst- és nyolc bronzérmet nyertek, négy éve, Minszkben pedig négy első, hat második és kilenc harmadik helyezést gyűjtöttek. A dél-lengyelországi régióban Huszonkilenc sportágban, illetve szakágban 48 ország több mint hétezer sportolója verseng majd.