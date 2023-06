Kifejezetten szép időben búcsúztak el a 2022/2023-as bajnoki szezontól a tolnai sípmesterek. Az, hogy idén Mucsiban, a Maczik-tónál tartották az évzárójukat, kitűnő aprópót adott ahhoz, hogy horgászatban is összemérjék tudásukat. Tizenkét játékvezető vette kézbe a horgászbotot, a három órán át tartó verseny végén Szappanyos Szabolcs nyert, így ő érdemelte ki a győztesnek járó serleget. A finom ebédről is egy játékvezető, Álló Tibor gondoskodott – a halas környezetben is nagy keletje volt a finom vegyespörköltnek.

A horgászverseny után búcsúztatta el a Játékvezető Bizottság a tizenkét év működés után, megannyi szép pillanattal a háta mögött visszavonuló, pontosabban külföldön munkát vállaló Pekoli Dánielt. Makai János JB-elnök és Rácz Zoltán küldő ezt követően osztotta ki a Tolna Megyei Játékvezetők Egyesülete által beszerzett vadonatúj mezt, így a sípmesterek az új szezonban már három garnitúrát váltogathatnak.

A tolnai keret jelenleg negyvennégy fős, ami messze van az optimálistól, de Makai János szerint már annak is örülni kell, hogy két éve nagyjából beállt ez a létszám. Az elnök kihangsúlyozta, mindig vannak, akik kiöregednek, vagyis kicsúsznak az engedélyezett korhatárból, de rendre csatlakoznak újak is, akikben mint azt kiemelte: van kurázsi. Egyelőre most ezzel a létszámmal várják a 2023/2024-es bajnoki idényt, aztán decemberben újra tanfolyamot hirdetnek, ahová várják a játékvezetéshez kedvet érzőket. Az elnök azt is mondta, nagyon örülne neki, ha minél több visszavonult futballista csatlakozna hozzájuk, ahogy néhányan már megtették, de még mindig szükségük lenne az egykori spílerek tapasztalataira.

A szezonzáróval csak rövid időre búcsúztak el a játékvezetők, akiknek a hónap végén Bonyhádon lesz jelenésük a hagyományos fizikai tesztelésen, a következő hónap végén pedig Bajára költöznek le edzőtáborozni, hogy a lehető legjobban felkészülve várhassák az új idény rajtját.