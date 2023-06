Nagy győzelmet aratott a magyar női válogatott a címvédő Szerbia ellen a szlovéniai Európa-bajnokság csoportmeccsének utolsó fordulójában. Székely Norbert együttese a bravúrnak köszönhetően egyből bejutott a legjobb nyolc közé.

A siker egyik letéteményese az Atomerőmű KSC Szekszárd friss igazolása, Horváth Bernadett volt. A Ludovika Csatától érkezett irányító 12 ponttal, 2 lepattanóval és 3 gólpasszal zárt. Eddig jól megy neki a kontinenstornán, a három találkozón átlagban 6 ponttal, 2,5 lepattanóval és egy gólpasszal segítette a nemzeti együttest.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy így ment a játék a címvédő ellen – mondta Horváth Bernadett. – Nagyon boldog voltam, hogy ilyen sok időt kaptam Székely Norbert szövetségi kapitánytól. Minden meccshez úgy állok neki, hogy bevethető legyek, úgyhogy most is így készültem, és reménykedtem, hogy sokat játszhatok. A meccs több szakaszában is három irányítóval kosaraztunk, ami olyan lendületet adott a szerbek agresszív letámadása ellen, hogy utána a kipasszolt labdákból könnyű gólokat tudtunk dobni” – fogalmazott a 26 éves irányító.

A magyar együttes azzal, hogy véghezvitte a bravúrt, három nap pihenőhöz jutott, s legközelebb csak csütörtökön lép pályára.

„Annak nagyon örülünk, hogy ott vagyunk a legjobb nyolc között, de az nem igazán jó, hogy egy ilyen rangos tornán ennyi idei nem kell játszanunk – folytatta Horváth Bernadett. – A szakmai stábnak jól ki kell gondolni, hogy miként alakuljanak ezek a napok, nekünk, játékosoknak pedig fejben át kell állítani magunkat, hogy ne essünk ki a meccsritmusból. Kicsit húzós lesz, hogy nem játszunk, s már most nagyon várjuk, hogy újra pályán legyünk” – összegzett Horváth Bernadett, aki a szlovákok ellen hat percnyi játéklehetőséget kapott, de nem dobott pontot, míg a szerbek elleni 12 pontját 17 játékperc alatt hozta össze.

A két egykori KSC-s, a nyáron a török Mersinbe igazoló Studer Ágnes a három meccsen 3,7 ponttal, 3,3 gólpasszal és 1,3 lepattanóval áll, míg a győriekhez szerződő Goree Cyesha 15 pontot és 8 lepattanót tett a közösbe – utóbbi a szerbek elleni meccset sérülés miatt kihagyta.