Az év legfontosabb utánpótlás versenyének az olaszországi Auronzo ad otthont július 5. és 9. között, amelyen Magyarország hatvanegy versenyzővel vesz részt. A népes mezőnyben ott lesz a madocsai Juhász István, aki verhetetlen volt az idei válogatókon. Kenu 500 és 1000 méteren is győzni tudott Szolnokon, valamint Szegeden, ahogy a rövidebb távon (is) dunavarsányi társával, Lugosi Gergellyel is párosban. Nem meglepetés tehát, hogy ebben a három számban az Atomerőmű SE fiatalja képviseli a magyar színeket az ifisták között. Juhász párosban címvédőként áll rajthoz, tavaly még korábbi társával ért csúcsra.

Az U23-as korosztályban is lesz egy paksi triplázó Kollár Kristóf személyében, aki kenu egyesben 500 és 1000 méteren, párosban klubtársával, Hodován Dáviddal 500 méteren térdel hajóba. Utóbbi 5000 mixen is rajthoz áll. A kajakosoknál Vajda Bencéért szoríthatunk, aki a magyar mezőnyben az egyik legjobbnak számít, s talán most a poznani és a szegedi Világkupa, illetve az Európa Játékok után nemzetközi versenyen a szerencse is mellé áll. A szekszárdi születésű sportoló Szántói-Szabó Tamással címvédőként lesz ott 1000 méteren, de a kettős 500-on is megméreti magát.

Még egy vármegyei kötődésű kenusnak szurkolhatunk Auronzóban, a bonyhádi felmenőkkel rendelkező Opavszky Réka 500 méteren kettesben, négyesben és mix C2-ben is megméreti magát.