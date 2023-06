Május utolsó hétvégéjén péntektől vasárnapig, három mezőny és egy egyéni időfutam szakasz várt az U15 fiúknak (91 fő) és WU17 (33 fő) lányoknak kiírt cseh, szlovák, német, lengyel és persze magyar versenyzőkből álló 124 fős nemzetközi mezőnyre. A verseny nehézségét mutatja, hogy a négy szakaszon összesen 140 km-t teljesítettek és a 40 km feletti mezőnyversenyeken előfordultak 7-8 kilométeres emelkedők is.

Tulok-Darida Simon a várakozásoknak megfelelően szerepelt, aki második 11 kilométeres emelkedős időfutamon az előkelő 27. időt érte el. Így övé lett a legjobb szakaszeredmény is a magyarok közül. Mármarosi Alexának sikerült a lányoknál összetettben legjobb magyarként végeznie, ez azért is dicséretes mert ő még csak WU15 korú. Mármarosi Marcell még jövőre is indulhat, ezért neki is még tanuló év volt az idei.

A szekszárdiak eredményei

I. szakasz, 47 km: 45. Tulok-Darida Simon, 95. Mármarosi Marcell, 109. Mármarosi Alexa

II. szakasz, 11 km: 27. Tulok-Darida Simon, 113. Mármarosi Marcell, 119. Mármarosi Alexa

III. szakasz, 41 km: 47. Tulok-Darida Simon, 109. Mármarosi Marcell, 113. Mármarosi Alexa

IV. szakasz, 41 km: 57. Tulok-Darida Simon, 109. Mármarosi Marcell, 113. Mármarosi Alexa

Összetett 4 szakasz után: 140 km: 47. Tulok-Darida Simon, 103. Mármarosi Marcell, 108. Mármarosi Alexa