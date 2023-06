Az őszi Európa-bajnoki selejtezőket megelőző utolsó felkészülési mérkőzéseire készül a magyar U21-es válogatott, melynek 23 fős keretében két paksi nevelésű védő szerepel. A dunaszentgyörgyi Debreceni Ákos nyolc évesen került az atomvárosi klubhoz, de az előző két idényt az egyaránt NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál, majd a Siófoknál töltötte kölcsönben. Vas Gábor szintén 2011-ben került Tolnáról a PFC-hez, melynek élvonalbeli csapatában a mögöttünk hagyott idényben vetette meg a lábát.

– Minden válogatott meghívót örömmel fogad az ember, ez most sincs másként még így is, hogy a nyári szünetbe belelóg – nyilatkozta klubja honlapján Vas Gábor, aki másodszor van ott a nemzeti csapat edzőtáborában, de sérülés miatt még várat magára a debütálás. – Jó állapotban vagyok, a sérülések elkerültek mostanában, úgyhogy jó lenne bemutatkozni a válogatottban. Úgy érzem, ez most meglesz, szeretnék minél jobb játékkal előrukkolni.

Gera Zoltán együttese június 15-én Szlovákiában (Nagyszombatban) játszik a házigazdákkal felkészülési mérkőzést, június 19-én pedig az izlandiakat fogadja a Bozsik Arénában. E két találkozó számít majd az ősszel induló Eb-selejtezők főpróbájának, szeptember elején ugyanis már a kazahokat fogadjuk tétmérkőzésen.