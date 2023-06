Taroltak a dunaföldváriak tavasszal a megyei élvonalban. Tizenhét év után lett újfent bajnok a Duna-parti egylet, amely bejutott a megyei kupadöntőbe, s felkerült az országos főtáblára is. A remek szereplés tökéletes visszajelzése, hogy négy földvári labdarúgó is ott van a tavasz válogatottjában: Szedmák Roland szinte berobbant a csapatba, kiválóan futballozott, fontos gólokat lőtt, így neki osztottuk ki most a jobbhátvéd pozícióját. Az egyik belső védő a komoly NB-s rutinnal büszkélkedő Koszó Balázs, aki az egész szezonban stabilitást adott a hátsó alakzatnak. A középpályán Petneházi Márk helye megkérdőjelezhetetlen, a korábban az angol Plymouth csapatáig eljutó rutinos futballista kulcsszerepet vállalt csapata aranyérmében, élvezet nézni a játékát. A támadósorban pedig Havasi Dániel kapott helyet, ő 20 góllal a háta mögött érkezett télen Pécsváradról, ehhez tett hozzá itt Földváron 12-t, azaz 32 gólos idényt tudott le.

A tavasz legjobb játékosát mégsem a bajnok adja, hanem az a Bölcskei SE, amelynek nem úgy sikerült az ősze, ahogy azt a klubnál remélték, de tavasszal nagyot mentek, s kevés hiányzott nekik ahhoz, hogy szinte reménytelen helyzetből érmet szerezzenek. Ebben a menetelésben kulcsszerepet vállalt Kovács Erik, aki akár a középpályán, akár a védelemben kapott lehetőséget, rendre magabiztos teljesítményt tett le a pályára. A 24 éves futballista kapott helyet a legtöbbször a hétvége csapatában, így ő lett a tavaszi szezon legjobbja. Nem mellékesen meg kell jegyeznünk, hoy a gólok tekintetében is remekelt, öt találatig jutott, ilyenre még nem volt példa felnőtt pályafutása során. Látszik a játékán, hogy jót tette neki, hogy két éve az NB III-as Majosi SE-ben rendszeres játéklehetőséget kapott, ebből profitált most ő és csapata is.

A tavasz csapatába egyformán két játékost ad az ezüstérmes Bonyhád VLC és a bronzérmes Bátaszék SE. Előbbit a gólkirály Deli Dániel képviseli, aki 21 találatával szerezte meg az osztály legjobbjának járó aranycipőt. A baloldali védő posztján helyet követelő Báló Tamás pedig sokéves NB I-es rutinját bevetve segítette csapatát az ezüstéremhez.

Utóbbit pedig a kapus Tóth Ferenc, aki kiválóan helyettesítette a betegsége miatt kieső Klézl Tamást, s számos bavúrral járult hozzá csapata harmadik helyéhez. No meg az a Kófiás Áron, aki egyre érettebben futballozik, legalábbis edzője, Buzás Attila szerint, aki nem győzte dicsérni a még mindig csak 20 éves fiatalt. Ráadásul a 15 szerzett góljával Deli és a földvári Egejuru Godslove mögött a harmadik helyen végzett a listán.

A teveli együttesből Simon Tibor, a kakasdiból Márk Krisztián került be a tavaszi szezon válogatottjába.

A TAVASZI SZEZON VÁLOGATOTTJA Tóth Ferenc (Bátaszék SE) 3 – Szedmák Roland (FC Dunaföldvár) 3, Koszó Balázs (FC Dunaföldvár) 3, Kovács Erik (Bölcskei SE) 6, Báló Tamás (Bonyhád VLC) 5 – Deli Dániel (Bonyhád VLC) 5, Petneházi Márk (FC Dunaföldvár) 5, Kófiás Áron (Bátaszék SE) 5 – Márk Krisztián (Kakasd SE) 4, Simon Tibor (Tevel Medosz SE) 4, Havasi Dániel (FC Dunaföldvár) 4

Ki lesz a közönségdíjas?

A szakmai díjazott mellett idén is jutalmazzuk majd a közönségdíjast. A TEOL.hu olvasói egy héten keresztül, jövő vasárnap 16 óráig szavazhatnak a kedvencükre. Szavazni mostantól már lehet, a szakmai díjasra már nem adható volt. Hajrá, mindent bele!