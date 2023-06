– Engedje meg, hogy elsőként gratuláljak!

– Mihez is? – kérdezett vissza Kovács Erik, a bölcskeiek futballistája, akit vasárnap délután hívtunk fel a hírrel, miszerint ő lett a tavaszi szezon legjobbja az AutóCity megyei I. osztályú focibajnokságban.

– Úgy hallom a hangján, hogy meglepődött!

– Valóban így van, meglepetésként ért a hír, ugyanakkor jó érzéssel tölt el, hogy az enyém ez az elismerés.

– Mit jelent önnek?

– Nagyon sokat, mert remek visszajelzése annak a munkának, amit ebbe a szezonba, jelen esetben a tavaszi idénybe beletettem.

– Remek félévet futott, edzője, Farsang János is dicsérte, ráadásul visszanéztem az adatbankban, soha nem lőtt öt gólt egy idényben...

– Jómagam is úgy érzem, hogy jól sikerült, ha visszatekintek az idényre, elégedett lehetek. Csupán amiatt van hiányérzetem, hogy a csapattal nem tudtuk megcsípni a dobogót, amit célként kitűztünk maguk elé az idény előtt. Sajnos a bajnokság eleje nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, pedig ez a csapat sokkal többre hivatott. Örülök az öt gólomnak, de nem ez minősíti a teljesítményemet.

– Egy majosi kitérő után igazolt két éve Bölcskére, hogy érzi magát?

– Nagyszerűen! Egy fantasztikus csapatban játszhatok, egy kiváló közösségnek lehetek a tagja, ráadásul egy párját ritkító szurkolótábor áll mögöttünk.

– A szavaiból azt veszem ki, hogy Bölcskén tervez...

– Mindenképpen! Nincs okom váltani, meg aztán szeretnék a csapattal az új bajnokságban emlékezeteset alkotni és magamból kihozni a legtöbbet. Az elismerés miatt még egy lapáttal rá is kell tennem.

– Milyennek látja a tolnai bajnokság színvonalát?

– Úgy gondolom, hogy eléggé jó színvonalú a bajnokságunk. Több olyan csapat is van, amelyik minden hétvégén képes kimagaslóan teljesíteni, ez az idénynek is jót tett és a bajnokság végkimenetelében is meglátszott.

