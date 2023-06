Vasárnapig még leadhatja voksát az AutóCity megyei I. osztály közönségszavazásán. A voksolás múlt vasárnap kezdődött és most vasárnap délután négy órakor fejeződik be. Mint arról beszámoltunk, a szakmai díjat Kovács Erik, a Bölcskei SE játékosa érdemelte ki, aki nyilatkozott is hírportálunknak.

A közönségdíjra tíz játékos esélyes, a voksoláson jelenleg Simon Tibor, a Tevel Medosz SE támadója vezet, de szorosan ott van mögötte Szedmák Roland, az FC Dunaföldvár szélsője. A többiek egyelőre le vannak maradva, de még nem késő voksolni, két nap alatt bárki előzhet és befuthat az első helyre.

Voksolni itt tud!