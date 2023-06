A Teol podcastjében elmondta, annyira feldobta a jövő évi párizsi játékokon való részvétel lehetősége, hogy legszívesebben nem is várna jövő februárig, hanem minden fáradtságot félretéve már most parkettre lépne a selejtezőtornán.

Izgatottan várja a következő bajnoki idényt is, amelyet az Euroligában ezüstérmes Mersinnél tölt Kiss Virággal együtt. Azt is elárulta, hogy beszélt már telefonon Roberto Iníguez vezetőedzővel, és Alexandra Crvendakics is sok jót mondott neki a török sztárcsapatról. Augusztus közepén vág neki a légiós kalandnak, s addig pedig igyekszik sokat és aktívan pihenni, némi meglepetésre Szlovéniába is visszatér.

Studer Ágnes hozott magával a szerkesztőségünkbe Eb-relikviákat is, melyekkel jótékony célt szeretne szolgálni. Részletek a Teol.hu podcastjében.

