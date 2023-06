Negyvenöten érkeztek a Szekszárd Open második fordulójára, hogy megméressék magukat az Alisca Darts háziversenyén. Olyanok is, akik most kezdtek játszani, s valamennyien bizonyítottak is. A szervezők nyolc csoportba osztották a nevezőket, akik a főtáblára kerülésért selejteztek.