Az egyik legalacsonyabb költségvetéssel, továbbra is légiósok nélkül vágott bele 17. NB I-es szezonjának a Paksi FC, melynél továbbra is az első számú cél a bennmaradás kiharcolása volt. Egy negyedik és egy ötödik hely, valamint a 2022-es elveszített Magyar Kupa-döntő után távozott a csapat éléről Bognár György, akinek helyét a szintén korábbi többszörös válogatott Waltner Róbert vette át.

A 45 éves szakember más filozófiát vallott elődjéhez képest, mert bár a támadójátékot nem vetette meg, nagyobb hangsúlyt fektetett a védekezésre, így „visszavett” a látványos, közönségszórakoztató futballból. Mégsem emiatt érte őt elsősorban kritika, hanem azért, mert mellőzte Böde Dánielt. Waltner Róbert idén márciusig töltötte be az atomvárosiak vezetőedzői posztját, tizenkilenc bajnoki fordulót követően menesztette a vezetőség, s ismét – az MTK Budapesttől időközben távozó – Bognár Györgynek szavaztak bizalmat.

A 61 esztendős tréner az új lendület mellett az NB III-as csapathoz száműzött klubikont is visszahozta az élvonalbeli kerethez. Sokáig úgy tűnt, hogy a nemzetközi kupaszereplés is összejöhet az együttesnek, a rossz idényzárás miatt ez nem, de a biztos bennmaradás összejött.

Waltner Róbert tündöklése és bukása

A sikeresnek mondható Bognár-éra után a szurkolók szkeptikusan álltak az új vezetőedző nevezése mellett, de az első négy bajnokin szerzett nyolc pont (2 győzelem, 2 döntetlen) nyugtatólag hatott még úgy is, hogy a Budapest Honvéd otthonában a 96. percben egyenlítettek, az Újpest ellen pedig már 3–0-ra vezettek, a végén mégis izgulni kellett a kedvenceikért.

A folytatásban megmaradt ez a hullámzó játék: sima vereség Kecskeméten (1–3) és Zalaegerszegen (0–3), de pont nélkül marad a PFC hazai pályán a sereghajtó Vasas ellen (0–1), miközben a másik kiesőhelyen álló kispestieket 5–0-ra ütötte ki, a Groupama Arénában pedig a 92. percig döntetlenre álltak az atomvárosiak a címvédő Ferencváros ellen.

Böde Dániel mellőzése, valamint a gyenge tavaszi rajt (2 döntelten, 2 vereség) után az utolsó csepp a pohárban a debreceni találkozó volt, amikor a 91. percben még vezetettek az atomvárosiak, a végén mégis pont nélkül távoztak a Nagyerdei Stadionból (1–2).

Azt azonban nem lehet elvenni Waltner Róberttől, hogy Debreceni Zalán, Szekszárdi Milán, Volter Patrik, Pesti Zoltán, Simon Barnabás és Horváth Kevin az ő irányítása alatt debütált az NB I-ben.

Bognár György, aki újabb klubrekordot állított be

Tizenkilenc forduló után a hetedik helyen, hat pontra a dobogótól, de ötre a kiesőzónától vette át (vissza) az irányítást Bognár György. Irányításával a Paks az első mérkőzésen még 2–0-ra kikapott a Mezőkövesdtől, a következő hat bajnokit viszont megnyerte a gárda, ami új NB I-es rekord a klub történetében (a sorozatban benne volt a Ferencváros 3–2-es legyőzése is).

Ezzel a szériával fellépett a dobogó alsó fokára a PFC, s akár jó alapot is adhatott volna a folytatásra. Az utolsó négy fordulóban azonban léket kapott a zöld-fehér tengeralattjáró, a megszerezhető tizenkét pontból csak kettőt gyűjtöttek be, így végül az ötödik helyen zártak.

Még mindig jó az öreg a háznál

Böde Dániel kiváló erőnléti állapotban, nem mellesleg remek formában tért vissza tavasszal az élvonalba. Felcsúton négy perc alatt duplázott (4–1), a Vasas otthonában szintén csereként beállva lőtt két gólt (3–2), ahogy Kispesten is az ő góljával győzött 2–1-re a Paks. Utóbbi találatát 36 évesen, 5 hónaposan és 11 naposan szerezte, amivel Varga László és Tököli Attila mögött a klub harmadik legidősebb gólszerzőjévé lépett elő.

Ismét Paksra került a gólkirályi cím

Sorozatban harmadszor, összességében negyedszer a Paksi FC adta az élvonal gólkirályát. A nyáron Gyirmótról érkezett Varga Barnabás 26 találattal (ebből tizenegy fejjel született) bizonyult a legjobbnak, mögötte a mezőkövesdi Sztefan Drazsics 14-gyel végzett a második helyen. A Szentpéterfáról származó csatár kétszer triplázott és négyszer duplázott a szezonban, góljai plusz tizenhét pontot jelentet csapatának. A 28 éves támadó góljainak száma lehetet volna több is, de ősszel két hárommeccses gólcsendje is volt, valamint az utolsó négy fordulóban (amikor már szinte biztos volt, hogy a Ferencvárosba igazol) sem talált be a kapuba.

Varga Barnabás meccsenként 0,84 gólt szerzett, ami jobb átlag, mint Simon Attiláé (0,62) és Hahn Jánosé (0,79), de Ádám Martinénál gyengébb (0,97). A kapuba átlagban 104 percenként talált be, ami Ádámé (78) és Hahné (88) alatt van, de alacsonyabb szám a 2013/2014-es gólkirályénál (133).

Aki a büfében ragadt, az bizony lemaradt

Paksi szurkolóként nem volt érdemes a félidő előtt büfébe menni, vagy ott ragadni a folytatás utánig. Az atomvárosiak az első játékrész utolsó, valamint a második félidő első tizenöt percében voltak a leggólerősebbek (nem számítva a hosszabbítást). A 31-45. perc között tíz, a 46-60. perc között tizennyolc találatot jegyeztek, amivel mindkét periódusban a legjobbnak bizonyultak.

A mérleg másik nyelvét vizsgálva viszont késni vagy idő előtt hazamenni sem volt érdemes, az első és az utolsó negyedórában (a ráadást is beleértve) a Paks kapta a legtöbb gólt: tízet, illetve tizenhatot.

Többször is sikerült hátrányból felállni

Tizenhét alkalommal a Paks szerezte meg a mérkőzés első találatát, ebből tízszer a végén is megtartotta előnyét, négyszer döntetlent játszott, s háromszor maradt pont nélkül (Ferencváros 1–3 és 2–3, DVSC 1–2). Viszont tizennégyszer fordult elő, hogy az atomvárosiak kapták az első gólt, ezek közül négyszer örülhettek győzelemnek a lefújást követően (Mezőkövesd 2–1, Puskás Akadémia 4–1, Ferencváros 3–2, Kecskemét 3–2).

A Transfermarkt adatai szerint összesen húsz alkalommal vezetett és húszszor állt vesztésre a PFC a bajnoki mérkőzések alatt. Ha előnyben voltak, azt tizennégy alkalommal meg is tartották, ha viszont „égett a ház”, akkor négyszer nyertek és négyszer játszottak döntetlent, ami holtversenyben a Mezőkövesddel a legjobb mutató.

Otthon jobbak voltak, vagy mégsem?

Hazai pályán tizenhat mérkőzésen, 24–19-es gólaránnyal 26 pontot gyűjtött be a Paks, ami a képzeletbeli tabellán a nyolcadik helyet jelenti. Ennél csak a Kisvárda, a Zalaegerszeg és a két kieső, a Honvéd és a Vasas teljesítménye gyengébb.

Az idegenbeli mérleg 6 győzelem, 5 döntetlen és 6 vereség, a megszerzett 23 pont (33–38-as gólaránnyal) a negyedik legtöbb. Ennél csak a dobogón végzett Ferencváros, Kecskemét, DVSC hármas gyűjtötte szorgalmasabban a pontokat.

A Fair-play tabellán is az ötödik helyen

A paksi labdarúgók 88 sárga lapot gyűjtötte be a szezon során, ami a Puskás Akadémia mögött (90) a második legtöbb. A másik véglet a Kisvárda volt 61 sárgával. Kiállítva viszont egyetlen atomvárosi játékos sem volt, míg a legtöbb piros lapot (7) a felcsútiak kaptak. A pontszámítás alapján (a két sárgás kiállítás 3, az azonnali piros lap 5 pont) a legsportszerűbb klub az Újpest volt 78 ponttal a Ferencváros, Kisvárda kettőst (82-82). A Paks ötödik helyen végzett.