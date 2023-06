Testvérlapunk, a bama.hu írt róla, hogy nem marad a megyebajnok, s a csapatával az NB III-ba frissen feljutott Mohácsi TE 1888 vezetőedzője a szekszárdi Kvanduk János. Nagy meglepetés ez, hiszen csapatával veretlenül nyerte meg a baranyai pontvadászatot, aztán pedig az osztályozót is sikerrel vette, feljuttatta a gárdát a harmadik vonalba.

„A hétvégén fejeztük be a szezont, így minimum három hét lemaradásban vagyunk az NB III-as vetélytársainkkal szemben. Most tudjuk elkezdeni szervezni a felkészülési programunkat, valamint a leendő játékoskeretünket, hiszen hét hét múlva már bajnoki. Na meg szabadságot is kellene adni a csapatnak, és fel is kellene készülni egy magasabb osztály kihívásaira” – fogalmazott egy másik cikkben pár napja még Kvanduk János...

Kvanduk János statisztikái a mohácsi kispadon:

– 2019/20-as szezon, megyei I. osztály: 2 bajnoki, 2 győzelem, 8 lőtt gól, 0 kapott gól.

– 2020/21-as szezon, megyei I. osztály: 28 bajnoki, 25 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 80 lőtt gól, 9 kapott gól.

– 2021/22-es szezon, NB III: 38 bajnoki, 8 győzelem, 6 döntetlen, 24 vereség, 37 lőtt gól, 76 kapott gól.

– 2022/23-as szezon, Megyei I. osztály: 26 bajnoki, 24 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség, 94 lőtt gól, 6 kapott gól.