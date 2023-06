Az atomvárosi klub június 21-én jelentette be, hogy korábbi utánpótlásválogatott védője, Tamás Olivér a következő szezont kölcsönben az FC Birkirkaránál tölti. A 22 éves labdarúgó ki is utazott a szigetországba, ahol aláírta a szerződését, ám mégsem a kupagyőztesnél kezdi meg az új idényt.

„Lassan két hete, hogy a menedzsereim jelezték, lenne lehetőségem Máltán futballozni, egy nappal később pedig a szerződést is elküldte a Birkirkara – olvasható Tamás Olivér története a Nemzeti Sport Online-on. – Június tizenkilencedikén, hétfőn elrepültem Máltára, másnap aláírtuk a megállapodást, ám két nappal később a kérésemre fel is bontottuk. Hogy mi történt? Nem akarom a körülményekre fogni, de... Két nap tapasztalata után arra jutottam, nem lenne jó, ha egy éven keresztül a klub játékosa lennék. Nem tagadom, zavar, ami történt, hiszen úgy indultam neki, a Máltai Kupa győztesénél folytatom a pályafutásomat, és lesz lehetőségem az Európa-konferencialigában pályára lépni: nem így alakult, de szerencsére a klub vezetői korrektek voltak, és pénteken már haza is utaztam. A folytatás még képlékeny, van esély rá, hogy Nyíregyházára kerülök. Tisztában vagyok vele, a Spartacus előző idénye rosszul sikerült, ám nagy múltú klub, ráadásul Tímár Krisztián vezetőedzővel Székesfehérváron, Fekete Tivadar sportigazgatóval pedig a Ferencvárosnál már dolgoztam együtt, az ő személyük sokat számít. Nyilván szeretnék én is az NB I-ben futballozni, de sokat hagytam ki, kellenek a játékpercek, amit Pakson Bognár György vezetőedző érthetően nem tud garantálni, így a Spartacus jó választás lehet.”

A kárpátaljai születésű, korábbi magyar U19-es és U21-es válogatott futballista a Ferencvárosban nevelkedett, majd fehérvári és budaörsi szereplés után 2021 januárjában kölcsönben érkezett Paksra. Az atomvárosiaknál fél év alatt 16 bajnokin lépett pályára, akik nyáron végén végleg szerződtették a védőt. A következő szezonban 20 NB I-es mérkőzésen szerepelt, a mögöttünk hagyott idényben viszont bakteriális fertőzés, illetve sérülések miatt mindössze három NB I-es meccs jutott neki.

„ Szerencsére már teljesen egészséges vagyok, bízom benne, a rossz időszakot végleg magam mögött hagytam, és a lehető leghamarabb újra az első osztályban futballozhatok. Meglehet, ennek sokak szerint nincs realitása, de még az sem zárható ki, hogy éppen a Nyíregyháza csapatával jutok el a lehetőségig” – bizakodott a védő.