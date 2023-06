Gyerekkora óta ismerte a nemrégiben horrorbalesetben elhunyt Szvoboda Bencét Langer József. A zombai Dél MX Motorsport Egyesület elnöke szerint elkerülhetetlen volt a 31 éves motokrossz versenyző tragédiája, akivel egy igazi sportembert veszített el a társadalom.

„Anno még a Dél Kupán rengetegszer megfordult, de lejárt Faddra és Zombára is edzést tartani. Egy közvetlen kissrác volt, akinek szemében már gyerekkorában látszott a tűz és már akkor megmutatkozott a tehetsége. Felvette a versenyt a nála nagyobbakkal és rutinosabbakkal, később pedig kiváló krosszmotorossá vált. Ezért mindent meg is tett, rendkívül alázatosan végezte a dolgát, sok kardióedzést végzett, hogy fizikálisan is a legjobb legyen. Mondhatni a szemem előtt nőtt fel Bence, egy igazi sportember volt, akinek az élete volt a motor, sajnos a halálát is ez okozta” – emlékezett vissza sporttársára Langer József, aki még az édesapjával is együtt motorozott.

Hozzátette, hamar megtörténhet a baleset egy krosszversenyen, ezért is kérik a nézőktől, hogy a pályát elválasztó szalagtól távol álljanak. Hangsúlyozta, sok millióból történik halálos kimenetelű, Tolnában nem volt hasonló eset.

A 31 éves Szvoboda Bence július 11-én a csehországi futamon nem sokkal a rajt után bukott, a mögötte érkező riválisa pedig nem tudta kikerülni és elgázolta. A magyar motoros a fejét ért ütés következtében eszméletét vesztette, a pacovi pályáról a prágai kórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A beavatkozás után az orvosok megállapították, hogy az agyi funkciói nem működnek. Három nappal később csapata, a HTS Team számolt be halálhíréről. A 10-szeres magyar bajnok motorost hétvégén helyezték végső nyugalomra a balatonberényi temetőben.