Székely Norbert szövetségi kapitány együttese nemcsak azért várta jó előjelekkel a négyszeres Európa-bajnok ibériaiak elleni második mérkőzést, mert az első négy tesztmeccsét megnyerte, hanem azért is, mert pénteken remek helytállással csak 65–63-ra kapott ki a szlovéniai kontinenstorna egyik favoritjaként emlegetett spanyoloktól.

A szombati folytatásban az elmúlt 13 évben három vb-medált gyűjtött ellenfél 12–6-tal kezdett, majd a második negyedben az egy nappal korábban 21 pontot szóró Alba Torrens révén nyolc ponttal ellépett (13–21). A mieienk azonban a honosított Goree Cyesha kosaraival felzárkóztak, kétszer is sikerült egyenlíteni, de a vezetést nem tudták átvenni. A nagyszünetben 35–36 volt az állás.

A fordulás után először kerültek előnybe a magyarok, majd kellemes meglepetésre egy 20–10-es rohamot mutattak be, ekkor Goree és Kiss Virág is 12-12 pontnál tartott. A 60–48-ról induló zárószakaszban már 19 ponttal is elhúzott a Székely-gárda (75–56), amely az Eb-felkészülés egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta az elmúlt öt kontinenstornából hármat megnyerő spanyolok sima megverésével.

A magyar együttesben a KSC Szekszárd friss igazolása, Horváth Bernadett 3 ponttal zárt, a szintén KSC-s Miklós Melinda hat percnyi játékidő alatt nem talált be. Az ex KSC-sek közül Goree Cyesha 14, Studer Ágnes 10 pontot jegyzett.

A válogatott hétfőn utazik Ljubljanába, ahol csütörtökön a szlovákok ellen kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Magyarország–Spanyolország 77–65 (13–19, 22–17, 25–12, 17–17).

A magyar pontszerzők: Kiss V. 16, Goree 14, Lelik 11, Studer Á. 10, Dubei 8, Kányási 6, Nagy-Ruff 5, Határ 4, Horváth B. 3.