Seregi Szabolcs ősszel elnyerte a közönségdíjat a megyei második vonalban, s most a tavaszi idényben is az aparhantiak kapusára érkezett eddig a legtöbb szavazat. A fiatal hálóőr nagy fölénnyel vezet, de még nem mondhatja magát győztesnek, több mint két teljes nap vissza van ugyanis addig, amíg a szavazáson végeredményt hirdetünk. Ötven óra nagyon hosszú idő, ezalatt alaposan meg is fordulhat a sorrend, úgyhogy ha még nem tette meg, szavazzon a kedvencére! Ha megtette, akkor is szavazhat, ezen a voksoláson ugyanis bármennyi szavazat leadható.

Mint arról már hírportálunkon beszámoltunk, a megyei II. osztály tavaszi idényében a szakmai díjasnak Régi Dominik, a mórágyiak futballistája bizonyult, aki nem kevesebbszer, mint hét alkalommal szerepelhetett a tavaszi szezon hétvégi válogatottjaiban. Régi Dominikkel azóta már interjút is készített a TEOL.hu, amelyben a futballista elmondta, hogy örömmel elcserélte volna az egyéni díját a mórágyiak bajnoki aranyára.

