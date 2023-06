A kaposszekcső-csikóstőttősiek múlt héten megtették azt a szívességet a semleges szurkolóknak, hogy az utolsó fordulóban is maradjon izgalom Nyugaton. A listavezető Dombóvári LK ellen elcsípett egy pont (0–0) és a Zomba dalmandiak felett aratott 10–0-s sikere azt jelentette, hogy vasárnapig kell várni arra, ki lesz a csoport bajnoka. Az aranyérem sorsa így is a Dombóvár kezében van, ugyanis ha legalább döntetlent ér el hazai pályán a dalmandiak ellen, megvédi címét. Vereség esetén a szinte végig üldöző Zomba még megelőzheti a listavezetőt. Hosnyánszki Tamás együttese vasárnap úgy lép majd pályára a bronzérmes Döbrököz otthonában, hogy tudni fogja, van-e még esélye az aranyra. A Felsőnána abban a reményben utazik a Magyarkeszihez, hogy nem pont nélkül fejezi be a szezont.

Megyei III. osztály, Nyugat, a 22. forduló programja

Június 4., vasárnap: Dombóvári LK–Dalmandi SK 14 óra, Magyarkeszi KSE–Felsőnána SE 17, Döbröközi KSE–KSE Zomba 17, Iregszemcsei SE–Tamási 2009 FC II 17, Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Nak SE 17 óra

Szabadnapos: Regölyi SE

A bajnokság állása

1. Dombóvári LK 19 16 3 0 102–23 51 2. Zomba 19 15 3 1 110–27 48 3. Döbrököz 19 13 3 3 77–27 42 4. Iregszemcse 18 11 1 6 80–36 34 5. Regöly 20 10 3 7 98–41 33 6. Tamási II 19 10 1 8 70–53 31 7. Kaposszekcső-Csikóstőttős 19 7 3 9 54–55 24 8. Nak 18 6 1 11 60–55 19 9. Magyarkeszi 19 4 0 15 48–129 12 10. Dalmand 19 2 1 16 24–131 7 11. Felsőnána (–1) 19 0 1 18 13–157 0

Keleten a Pálfa bajnoki címe után múlt héten a Szedres is bebiztosította ezüstérmét. A dobogóra a most ott tanyázó Dunaszentgyörgy vagy a Németkér férhet még fel. Az üldözőnek a bajnokavatásba kellene belerondítania ahhoz, hogy fellépjen a bronz­érmes pozícióba. Ehhez akár egy döntetlen is elég lehet Pálfán, amennyiben a szentgyörgyiek vereséget szenvednek hazai pályán a sióagárdiaktól.

Megyei III. osztály, Kelet, a 26. forduló programja

Június 3., szombat: Györköny SE–Nagydorog KSE 17, Pálfai SE–Németkéri SE 17 óra

Június 4., vasárnap: Dunaszentgyörgyi SE–Sióagárdi SE 17, Szedresi SE–Kajdacsi SE 17, Őcsény SK–Izmény SE 17, Gerjeni SK–Pusztahencsei KSE 17 óra

Szabadnapos: a Gyapa Derbi SE

A bajnokság állása