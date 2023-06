PTE Kelemen Endre Egészségügyi Technikum 9. A osztálya nyerte az Atomerőmű KSC Szekszárd által meghirdetett Csapatszellem elnevezésű játékost. Az NB I-es női klub ingyenes osztálykiránduláson „beváltható” utazással csábította szurkolásra a szekszárdi iskolákat, s a versenyt nagy csatában nyerték meg az „egészségügyisek” az I. Béla Gimnázium 11.B osztályát megelőzve.

Most pedig már túl is vannak az osztálykirándulásukon, ahová a KSC kisbuszai szállították őket. A gyerekek Orfűt és Abaligetet járták be a klub költségére. Még sofőröket is biztosítottak a kék-fehérek, Murvai Szabolcs technikai vezető és Fekete Krisztián masszőr nyomta a pedálokat a baranyai túrán.

Mint azt az iskola a közösségi oldalán írta: „Megérte ott lenni és szurkolni a mérkőzéseken, ma kihasználtuk a jól megérdemelt nyereményünket. Szeptemberben is számíthattok ránk, mi ott leszünk minden hazai mérkőzésen!!! Jövőre is nyerni fogunk!!!!”

„Sárkányhajóztunk, túráztunk, barlangba cseppköveket csodáltunk. Izomláz, sárdagonya, seggen csúszás, megsülés és megfagyás… minden is volt, de a legeslegjobb volt!!!!!” – fogalmaztak.

Az utazás és a jól sikerült kirándulás szervezéséből Nemes Hajnalka testnevelő és Kőfalvi Adél sportszakág vezető vette ki a részét. Mindketten úgy fogalmaztak, hogy nagy élmény volt számukra, a gyerekek élvezték minden percét, s nagyon hálásak Szabó Noémi szakmai és sportigazgatónak, valamint Szabó Gergőnek, hogy ilyen téren is gondoltak a gyerekekre.

„A szívünk már kék-fehér” – fogalmaztak.