Két célt már teljesítettek a dunaföldváriak abból, amit maguk elé kitűztek a bajnoki szezon előtt. Varga Balázs együttese megnyerte a megyebajnokságot, s azzal, hogy a megyei kupasorozatban bejutott a döntőbe, kvalifikálta magát az országos főtáblára.

Vasárnap a harmadik cél megvalósítása felé tehetnek egy lépést a földváriak, akik Semjénházán játszanak az NB III-ba kerülésről döntő osztályozós párharcban.

„A sorsolás lehetett volna jobb is, rosszabb is, a legjobb akkor lett volna, ha játék nélkül feljutunk, de mivel sok csapat van ezzel így, erre kicsi volt az esély – mondta Varga Balázs, a földváriak edzője. – Szeretnénk kivívni az NB III-ba kerülést, ezért kezdtünk el dolgozni egy éve együtt, ezért teszünk meg mindent azóta is. A tavaszi formánkra nem lehet panasz, tizenhárom bajnoki meccsünkből tizenkettőt nyertünk. Mindössze egy alkalommal végeztünk döntetlenre, de azon is rengeteg helyzetet hagytunk ki.”

„Bizakodva várom az osztályozót, félnivalónk senkitől sem lett volna – folytatta a földváriak 37 éves edzője. – Természetesen nagyon erős csapatok vannak, a Semjénháza is egy kiváló csapat, egységesek, jól védekeznek, a pontrúgásokban pedig kifejezetten erősek. Sok információt gyűjtöttem róluk. Nagyon idilli környezetben játsszák a hazai mérkőzéseiket, nekünk is nagy élmény lesz náluk pályára lépni. Szeretnénk azt a kezdeményező támadófocit játszani, amire képes a társaság, természetesen egy megfelelő stabilitás mellett, odafigyelve a védekezésre. Bár a feljutást két mérkőzés alatt kell kivívni, s csak annyi kockázatot szabad vállalni, amennyi belefér, megpróbálunk már az első találkozón előnyt szerezni, hogy nyugodtan készülhessünk a jövő vasárnapi hazai visszavágóra” – tette hozzá Varga Balázs.

Osztályozó az NB III-ba jutásért, 1. mérkőzés

Semjénháza SC–FC Dunaföldvár

Semjénháza, május 4., vasárnap, 17.30 óra.

Vezeti: Jakab Árpád (Ország Péter, Nagy Barnabás)