Ismét hallatott magáról a dombóvári születésű, de már Egyiptomban élő Tóth Diána. A 2007-es születésű sportolóról legutóbb tavaly novemberben írtunk, amikor a Gurdakában megrendezett Ironman Egyipt 70,3 korosztályos versenyén ért el harmadik helyezést. A helyszín most is az észak-afrikai ország üdülővárosa volt, ezúttal viszont „csak” fő számában, úszásban kellett megmutatnia tudását a magyar lánynak. A Dombóvári Úszó SI egykori tehetsége most is odatette magát, ő szelte a leggyorsabban a Vörös-tenger hullámait, így nem talált legyőzőre a 3 kilométeres nyíltvízi versenyen – írják a közösségi oldalon.

Tóth Diána számára különösen nagy jelentőséggel bírt ez az esemény, ugyanis a rendezvény díszvendége a Magyarországon négyszer (2013, 2014, 2016, 2017) az év edzőjének megválasztott amerikai Shane Tusup volt. Neki is bizonyítani szeretett volna, s bizonyított is a dombóvári úszó.