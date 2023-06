Mint arról beszámoltunk, drámai meccsen jutott be a legjobb négy közé a magyar női válogatott a szlovéniai Európa-bajnokságon, miután 62–61-re nyert a csehek elleni negyeddöntős összecsapáson. Az Atomerőmű KSC Szekszárdban nevelkedett Studer Ágnes 5 ponttal és 7 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A szekszárdi klubtól az Eb előtt a török Mersinhez igazoló Studer azt mondja, ezzel a győzelemmel lekerült a teher a vállukról, s most már felszabadultan játszhatnak – szombaton az elődöntőben Spanyolország következik.

„A torna előtt két edzőmeccset is játszottunk a spanyolokkal, az egyiket sikerült is megnyernünk – mondta Studer Ágnes. – Most is ők jönnek, s bár őket tartják jóval esélyesebbnek, úgy vagyok vele, hogy ha egyszerösszejött, miért ne jöhetne össze még egyszer...”

A csehek ellen már 17 ponttal is vezetett Székely Norbert együttese, végül egyetlen pont döntött.

„Nagyon akartuk ezt a győzelmet! – vágta rá Studer. – Sajnos nem játszottunk jól, csak rövid időszakok voltak, amikor el tudtuk kapni a ritmust. Ahogy most játszottunk, annál sokkal jobban is tudunk. A csehek nagyon jól kihasználták, hogy hullámvölgybe kerültünk, és visszajöttek, sőt fordítottak. Sokkal jobban kell figyelnünk a védekezésre és jobban kell bánnunk a taktikai faultokkal” – folytatta.

A vége azért hepiend lett, mert jött Dubei Debóra, aki megnyerte a meccset a magyar csapatnak.

„Amikor Debi eldobta, már éreztem, hogy be fog menni – mondta nevetve. – Nagyon együtt van ez a csapat, egyikünk sem mutogat a másikra, küzdünk, amíg bírjuk, s ha vannak is hibák, azokat igyekszünk kijavítani. Nagyon várjuk már a spanyolok elleni meccset, mert szeretnénk tovább álmodni” – fogalmazott a 24 éves irányító.

A spanyol válogatott a németek ellen nyert 67–42-re. A másik ágon belga–francia elődöntőt rendeznek.

A Magyarország–Spanyolország találkozó szombaton 17.45 órakor kezdődik.