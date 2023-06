Nem lett meg a bronzérem a magyar válogatottnak a női kosárlabda Európa-bajnokságon. Székely Norbert együttese 82–68-as vereséget szenvedett a franciáktól, így a nemzeti együttes 1954, 1974 és 1997 után negyedszer zárt negyedik helyen a kontinenstornán.

„Nincs miért szégyenkeznünk, ott voltunk a kontinens élmezőnyében, most nem lett meg a bronzérem, de ez a negyedik hely is nagyon értékes – fogalmazott Studer Ágnes. – Már csak egy kicsivel vagyunk lemaradva a legjobbaktól, fizikálisan kell javulnunk a következő években, de azt gondolom, hogy fogunk is javulni. Egy kicsit későn pörögtünk fel, de amikor agresszíven játszottunk, akkor vissza tudtunk kapaszkodni a meccsbe, de a franciák jobbak voltak. Büszkék lehetünk erre a negyedik helyre, és arra, hogy ott lehetünk az olimpiai selejtezőben, biztos vagyok benne, hogy tudunk még ennél magasabb szinten is játszani” – tette hozzá a KSC-ben nevelkedett irányító.

„Egy pillanatig sem adtuk fel” „Ezzel a negyedik hellyel mindenki elégedett lehet. Persze jó lett volna döntőbe jutni, de kiadtuk magunkból a maximumot. Ma az elején érződött rajtunk a fáradtság mentálisan és fizikálisan is, aztán feljavultunk, de nem igazán volt esélyünk a franciák ellen. Ők ugyanolyan erősek voltak, mint a spanyolok, de ma is elkerültük a 20-30 pontos vereséget, mert egy pillanatig sem adtuk fel. Büszke vagyok a csapatra” – összegzett Goree Cyesha, a KSC Szekszárdtól a nyáron a győriekhez igazoló honosított amerikai erőcsatár.