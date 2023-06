A Gyirmótról érkezett középpályás gyorsan alapemberré nőtte ki magát az atomvárosi együttesben, amelyben eddig 195 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. Papp Kristófnak a július végén kezdődő idény sorozatban a kilencedik szezonja lesz paksi színekben.

„A kilencedik szezonom kezdem, örülök, hogy ilyen régóta itt lehetek, és hogy most újra megállapodtunk a hosszabbításról – fogalmazott a klub honlapján a középpályás. – Jó érzéssel tölt el, hogy továbbra is ennyire bíznak bennem a klubnál, igyekszem ezt jó játékkal meghálálni. Az előző szezonban közel voltunk a dobogóhoz, sajnos az utolsó meccseken elment a dolog, viszont a következőben újra megpróbáljuk megugrani azt a bizonyos lécet. Nagy vérfrissítésen megy át a keret, újult erőnk lesz, jó játékosok érkeztek az öltözőbe, és van még időnk a játékot is összetenni a bajnoki startig” – tette hozzá a 30 éves Papp.

A 2023-as nyári átigazolási szezonban öt érkezőt jelentett be a Paksi FC: Hegedűs János és Silye Erik az NB II-be kiesett Vasastól, Mezei Szabolcs az NB I-be feljutó MTK Budapesttől, Kovács Krisztián a második ligás Győri ETO-től, Beke Péter pedig a szintén másodosztályú Budafoktól érkezett. Kölcsönszerződése lejárta után ismét a Paksi FC-ben játszik majd Szabó Bálint.

A másfél hete edzésbe álló paksiak múlt szombaton Faddon játszottak gálameccset, most szombaton pedig már az első hivatalos felkészülési mérkőzésüket is lejátsszák, mégpedig a Vasas ellen, Pakson, a Fehérvári úton.