Alig több, mint egy hónap van hátra a 49. Gemenc Nagydíjig, a szervezők pedig folyamatosan jelentik be a nagyobbnál nagyobb, érdekesebbnél érdekesebb csapatokat. Eddig tizenhárom klubról tudni, akik részt vesznek a háromnapos, két szakaszból álló országúti versenyen. Mint arról korábban beszámoltunk, a címvédő új-zélandi Bolton Equities idén is tiszteletét teszi Szekszárdon, ahogy az egyik legjobb aktív magyar kerekesnek számító, az idei Tour de Hongrie-n is remeklő Dina Márton csapata, a cseh ATT Investments tavalyhoz hasonlóan most is koptatni fogja a megye aszfaltcsíkját. Hogy mennyire vonzó a klubok számára a Gemenc Nagydíj, jól bizonyítja az, hogy a kizárólag szlovén bringásokat foglalkoztató Adria Mobil is visszatér Tolnába.

Új csapatként érkezik Szekszárdra a besztercebányai bejegyzésű Dukla Banska Bystrica, mely az U23-as szlovák válogatott gerincét adja. Szintén a fiatalokra épít a román MENtoRISE Elite Team CFX, a csapat versenyzőinek átlagéletkora alig éri el a 23 évet. A másik oldalt képviseli a szlovák RRK Group Pierre Baguette Benzinol és a cseh ELKOV-Kasper, ahol rutinos kerekesekre támaszkodnak. Északi szomszédaink a 34 esztendős Marek Canecky személyében egy háromszoros szlovák bajnokot szerződtetett, míg a nála két évvel idősebb Martin Haring pedig 2020-ban megnyerte a Szerb Körversenyt. A cseheknél a tapasztalt Adam Toupalikra, Michael Borosra és Matej Zahálkára lesz érdemes odafigyelni.

A 49. Gemenc Nagydíjat a guami bejegyzésű EuroCyclingTrips teheti egzotikussá, melyben a hazai kerekesek mellett brit, belga, francia és új-zélandi sportolók is tekernek. Szintén nemzetközi csapatnak számít a román Sofer Savini Due OMZ, mely görög, olasz, amerikai, eritreai, török és japán is foglalkoztat. Amit érdemes kiemelni, hogy az egyaránt 19 éves Lepold Zoltán Antal és Móré-Gosselin Olivier idén kapott szerződést a csapattól.

Külön figyelemmel követhetjük Istlstekker Zsolt szereplését. A szekszárdi születésű, a tolnai dobokon pallérozódott kerekes tavaly összetettben a 14. helyet szerezte meg az Epronex Hungary mezében, s idén is a magyar csapatban teker majd a számára jól ismert útvonalon. A hazai kedvenc mellett visszatérhet a Gemenc Nagydíjra Filutás Viktor is, igaz, már nem az Adria Mobil, hanem a lengyel HRE Mazowsze Serce Polski csapatával. A 26 esztendős, kétszeres magyar bajnok a legaktívabb magyar versenyzők közé tartozott a nagydíjon, idén pedig teljesítette a Tour de Hongrie-t.