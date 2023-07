Noel egy nagyon erős mezőnyben védte meg tavalyi címét. A 14 éves bonyhádi tehetség nála idősebbekkel, 15-16 évesekkel szemben is állta a sarat, mi több nem akadt nála jobb a mezőnyben. Mivel három kontinens több mint húsz országából érkeztek a versenyre, így azt már Világkupaként írták ki, emígyen pedig a siker is sokkal értékesebb, a megszerzett aranyérem fényesebben csillog.

Beck Flóriánnak ez az erős verseny még nem hozott külső szemmel is látható eredményt, de elszántsága töretlen, folyamatosan fejlődik, tapasztal, jó úton jár. A konzekvens folyamatmenedzselés mellett sikeres élversenyzővé fog érni ő is a jövőben. Nyitrai Fábián a „punding-próbát a legmélyebb vízben” kezdte meg. Kíváncsian vártuk, hogy egyáltalán tatamira lép-e egy ilyen nemzetközi porondon, 6 évesként, a 7 évesek között, 20 kg testtömeggel, full kontakt szabályrendszerben. Fábi ugyan küzdelmet nem nyert, de így is nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen hősies harcokban, méltósággal veszítve, egy könnycsepp nélkül hagyta el kétszer is a küzdőteret, mely ritkaságszámban mérhető – olvasható a bonyhádi klub beszámolójában.

A bonyhádi vezetőedző távollétében a Yakuzák SE segítsége szükséges és nélkülözhetetlen volt a szerepléshez. Noel és Flórián Szolnokról hajnalban már folytatta is útját a Yakuzák csapatával, Bulgáriába, ahol nyolcnapos tengerparti edzőtáborban vesznek részt.