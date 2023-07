Nem könnyű követni a 2023/2024-es megye egyes bajnokság rajtjára készülő tolnai futballcsapatok felkészülési mérkőzéseit, de igyekszünk összegyűjteni őket. Vannak csapatok, amelyek rendszeresen beszámolnak ezekről a közösségi oldalon, de akadnak olyanok is, amelyek még arról sem adtak hírt, hogy egyáltalán elkezdték-e a felkészülést a következő idényre.

DOMBÓVÁR FC

A dombóváriak élen járnak, hiszen már négy igazolást is bejelentettek, s két felkészülési találkozójukról is beszámoltak. Eddig leigazolták az NB I-ben is megfordult Borbély Ákost, a Szekszárdon és Majoson is játszó Tratnyek Dánielt, valamint Orsós Tamás Gábort és Kovács Lajost. Horváth Zoltán csapata már két edzőmeccsen is túl van: előbb a Toponárral végeztek 3–3-ra, majd pedig a Nagyatádi FC-től kaptak ki 4–1-re.

BONYHÁD VLC

Hasonlóan napra készek a bonyhádiak, akik szintén frissen tájékoztatnak a klubnál történtekről. A bajnoki címről legutóbb lecsúszó völgységiek idén nem akarnak ebbe a hibába esni, ezért ők is belehúztak. Eddig bejelentették Lizák Péter, Calka Norbert, Lerch Marcel, Sásdi Bence és Osztermájer Gábor érkezését, illetve Ágics Péter, Laczkó Krisztián és Preininger Patrik távozását. Sárai György gárdája éppen szombaton játszotta le az első nyári edzőmeccsét, amelyet 7–0-ra veszített el az NB III-as PTE-PEAC-cal szemben.

KAKASD SE

A Kakasd SE is kihasználja a közösségi oldal előnyeit, ők is beszámoltak már a játékoskeretüket érintő változásról, s két edzőmeccsük eredményeiről is tájékoztatták a szurkolókat. Takács Norbert edző az új szezonban már nem számolhat Sásdi András, Szász Dávid és Matus Zétény játékával. A kakasdiak előbb a Véméndtől szenvedtek 7–5-ös vereséget, majd pedig a Sárbogárd SE-től kapott ki 2–0-ra. Mint a Facebookon írják, Véménden Farkas András (2), Sebestyén Miklós, Gábor Gergő és Kovács Richárd voltak a gólszerzők, míg a sárbogárdi találkozó kapcsán azt emelte ki az oldal, hogy a kapu előtti határozottabb játék döntött, hiszen míg a hazaiak kíméletlenek voltak, addig a kakasdiaknál Márk Krisztián két nagy lehetőségéből sem tudott gólt szerezni.

BÁTASZÉK SE

Két edzőmeccset is játszott szombaton egymás után a Buzás Attila dirigálta Bátaszék SE. A Tóth F. – Rozgonyi, Borsi, Heberling, Ligeti, Héhn F., Csipak, ifj. Buzás, ifj. Berényi, Kófiás, Tóth T. összeállításban játszó együttes 3–1-re nyert a Bajai LSE ellen. A gólokat Tóth Tamás, Héhn Ferenc és Heberling János szerezte. A Tóth F. – Héhn F., Rozgonyi, Jordán, Komiáti, Heberling, Kófiás, Csipak B., ifj. Berényi Sz., Tóth T., ifj. Buzás A. összeállítású csapat pedig a Véménddel csapott össze és 2–0-s vereséget szenvedett a baranyai élvonalan szereplő együttestől.