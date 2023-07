Az Euroligában eltöltött két idény után a 2023/2024-es kiírásban az Európa-kupában méreti meg magát az Atomerőmű KSC Szekszárd, s a honi szövetség most már arról is tájékoztatott, hogy a kék-fehérek a főtáblán kezdik majd meg a szereplésüket. Ugyanúgy a főtáblán szerepel majd az NKA Universitas PEAC együttese is. Az Euroligában a Serco Uni Győr és a DVTK Hun-Therm csapata indul. A magyar bajnok és kupagyőztes Sopron Basket az előttünk álló szezonban nem indul nemzetközi sorozatban.

A szekszárdiak szeretnek az Európa-kupában szerepelni, amelyben már egy bronzéremmel is büszkélkedhetnek. A koronavírus járvány idején Szekszárdon megrendezett négyes döntőben ugyanis a harmadik helyen végeztek a spanyol Valencia és az olasz Venezia mögött. A bronzmeccsen a francia Carolo Basket együttesét győzték le Djokics Zseljko tanítványai.