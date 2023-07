Szervezett játékkal kétgólos előnnyel ment szünetre a Kakasd a megyei első osztály ezüstérmesének otthonában, de a bonyhádiak a második félidőben megfordított az eredményt. A hazaiaknál az újak közül ifjabb Osztermájer Gábor, Heisler Bálint, Lerch Marcel, Sásdi Bence, Lizák Péter és Calka Norbert is pályára lépett, míg a vendégeknél Farkas András góllal debütált, de a Bonyhád-Börzsönyből érkező Guzorán Péter és a Szekszárdról igazolt Bús György is kezdőben kapott helyet.

A Tolnában pályára lépett a bátaszékiek ellen Dobra Benjamin (Mórágy), Gödör Milán, Szentes Máté, Felföldi Imre (valamennyien Tevel), Koller Patrik és Koller Brendon is (mindketten Zönge SE). Utóbbi góljával a félidőben vezettek is a hazaiak, a vendégek viszont előbb a játékos-edző Buzás Attila látványos szabadrúgásgóljával egyenlítettek, majd Tóth Tamás révén a 90. percben a győzelmet jelentő találatot is megszerezték.

Felkészülési mérkőzések

Bonyhád VLC–Kakasd SE 3–2 (0–2)

Bonyhád: Szabó Sz. (Schleinig) – ifj. Osztermájer G., Erdélyi Zs., Báló – Heisler, Lerch M. (Szőts A.), Major P., Kvanduk J., Sásdi B. – Cseh T., Lizák P. (Calka N.). Edző: Sárai György

Kakasd: Zsiga – Kapéter K., Adorján, Guzorán P., Bús, Kapéter D., Gábor G., Réti D., Márk A., Márk K., Farkas A. Edző: Takács Norbert

Gólszerző: Sásdi B., Szőts A., Kvanduk J., illetve Gábor G., Farkas A.

Tolna VFC–Bátaszék SE 1–2 (1–0)

Tolna: Merkl D. – Sós, Dudoma, Dobra B., Schmidt F. – Koller P., Gödör, Koller B., Bucher – Szentes M., Felföldi. Csere: Frankovszky, Fögler, Oláh B., Kerner. Edző: Szabó Tibor

Bátaszék: Klézl – Heberling, Ligeti, Komiáti L., Varjas, Csipak, ifj. Buzás A., ifj. Berényi Sz., Sümegi B., Kófiás, Tóth T. Csere: Tóth F., Buzás A., Komiáti K., Jordán K. Játékos-edző: Buzás Attila

Gólszerző: Koller B., illetve Buzás A., Tóth T.

A Dombóvári FC hazai pályán 3–1-re alulmaradt a Kaposvári Rákóczi BFLA U19-es csapata ellen. A vendéglátó gólját Horváth Árpád szerezte.