Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a hétvégén rajtoló NB III-as bajnokság előtt Kardos Ernő együttese, mely a megyei élvonalban szereplő Jánoshalma vendégeként győzött 3–2-re. A völgységieknél két új igazolás is pályára lépett Kugler Kristóf és Vukk Zsombor személyében.

A tolnai nevelésű Kugler két szezont játszott a Paksi FC-nél, a legutóbbi három idényt viszont Székesfehérváron töltötte. A 18 éves középpályás az U19-es „B” csoportban tizenkét, az Alap Csoportban két találkozón szerepelt. A 2006-os születésű Vukk a nagyatádi és kaposvári utánpótlás után az utolsó három szezonban az ETO FC Győrt erősítette. Az U17-es és U19-es korosztály mellett a mögöttünk hagyott évadban az NB III-ban is bemutatkozhatott.

Felkészülési mérkőzés

Jánoshalmi FC (megyei I.)–Bonyhád-Majos 2–3 (2–2)

Jánoshalma

Bonyhád-Majos, 1. félidő: Bonyai – Rituper, Vető, Pólics, Preininger – Nagy N., Mácsik D., Kugler – Lőrinc, Pál M., Vukk

Bonyhád-Majos, 2. félidő: Budzsáklia – Bányai, Pál A., Mácsik M. – Széles, Simó, Keczeli, Jerkovic, Kugli – Karaszi, Pál M.

A völgységi gólokat Lőrinc Dániel, Pál Márton és Keczeli Krisztián szerezték

– Jelenleg öt-hat helyen tudom csak a kezdő tizenegyet, ezért mindkét félidőben két hasonló képességű csapatot küzdtem pályára, hogy tisztuljon valamelyest a kép – fogalmazott lapunknak Kardos Ernő, akinek keretében a két új érkezővel már öt fiatalszabálynak megfelelő játékos szerepel. – Ahogy a korábbi mérkőzéseken, most is rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de sokat is kihagytunk közülük. Egyetlen probléma, hogy az érkezők különböző fizikai állapotban vannak, őket egy szintre kell hozni, viszont összességében elégedett vagyok és bizakodva várom a bajnoki rajtot. A héten már a taktikai dolgokon van a hangsúly, szeretnénk itthon tartani a három pontot a Paks ellen.

A Bonyhád-Majos vasárnap 17.30 órakor azt a Paksi FC II-t fogadja, majd főpróbáján 4–2-re alulmaradt a Puskás Akadémia második csapatával szemben.