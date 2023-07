„Az idei nyári egy rövid edzőtábor volt, de annál sikeresebb – mondta Balogh Balázs a klub honlapjának. – Produktívak voltunk, és sérültjeinkből is tértek vissza, így majdnem teljes létszámmal tudtuk gyakorolni a csapatjátékunkat és a taktikánkat. Kezd összeállni az elképzelésünk, de azért van még hová fejlődnünk, ezt mi is tudjuk, érezzünk. Úgy érzem, felkészültek vagyunk az MTK elleni, első bajnoki mérkőzésünkre. Ami a mérkőzéseket illeti, az első két alkalommal a talaj is optimális volt, a harmadikról már ez a sok eső miatt nem mondható el. Ellenfeleink kiváló mód szolgálták a felkészülésünket, kellően agresszívak voltak, próbáltak futballozni, ami számunkra igazán fekszik. Sok labdát szereztünk, és azokból építettük fel a támadásainkat, ahogy azt a játékunk tartja. Finomhangolnunk még kell, ahogy említettem már, de sok érkezőnk volt, nekik még adaptálni kell a filozófiánkat, ami sosem megy egyik napról a másikra. Összességében azonban kijelenthető, a nehezén túlvagyunk” – összegzett a középpályás, aki eddig 118 meccsen viselte a Paksi FC szerelését.

A Paksi FC három felkészülési mérkőzést játszott az edzőtáborban, az utolsót a szaúdi Al-Fayha FC ellen 3–2-re nyerte.