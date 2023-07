Az AC Bonyhád rúdugrója 510 centiméteres magassággal szerezte meg a bajnoki címet. A 21 éves völgységi atléta a 4,90-es és az 5 méteres magasságot egyből átvitte, az 5,10 másodjára jött össze neki.

„Az, hogy 4,90-en tudtam beszállni, hozzájárult ahhoz, hogy nem fáradtam el a verseny közben és az 5,10-et is magabiztosan teljesítettem – fogalmazott Böndör Márton. – Amikor beléptem a Nemzeti Atlétikai Központba, egy kicsit megremegett a lábam, nagyon szép a stadion, nagyon tetszik. Sokat jelent nekem ez a magyar bajnoki cím. Sokszor közel voltam már hozzá, de még nem sikerült megszereznem, most összejött, és nagyon boldog vagyok!” – zárta.

Böndör Márton – aki idén már megugrotta az 5,30-as szintet is – 5,15 méteren is megpróbálkozott, de három kísérlete közül most egyik sem lett sikeres. Mint mondta, technikai hiányosságai voltak ennek, de ez már nem osztott, nem szorzott, hiszen a magyar bajnoki címet – pályafutása során az elsőt – senki sem vehette el tőle.

128. Atlétikai Magyar Bajnokság, rúdugrás:

1. Böndör Márton (AC Bonyhád) 5,10 méter

2. Kéri Tamás (Ikarus BSE) 5,10 méter

3. Nagy Marcell (MTK Budapest) és Bánovics József (MATE-GEAC) 5,00-5,00 méter