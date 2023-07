– Bárhogy is nézzük, utánpótlás vagy sem, mindenhogy óriási megtiszteltetés, hogy megkaptam az edzői stábtól és a lányok felől is ezt a bizalmat. Ez számomra hatalmas dolog – fogalmazott lapunknak Miklós Melinda, az U20-as válogatott újdonsült csapatkapitánya. – Ez a tisztség amellett, hogy azzal jár, hogy a stáb információi rajtam keresztül jutnak majd el a csapathoz, a bizalmas kérdésekkel is bátran kereshetnek a lányok. Amiben tudok, segítem őket a pályán és azon kívül, bármikor számíthatnak rám és ezt szeretném éreztetni feléjük.

Tursics Krisztián szövetségi edző irányításával június 21-én kezdte meg a felkészülést nemzeti csapatunk a július végi Európa-bajnokságra, a hét második felében pedig lejátszotta első két edzőmeccsét is Szlovénia ellen. Előbb 66–57-re, majd 86–44-re győztek a mieink.

– A pénteki találkozó nem volt sima, tipikus első mérkőzés volt, amin érződött az összeszokottság hiánya. Nem voltunk azon a szinten, amin lenni tudunk, nem sikerült úgy lehetőségeket kialakítani, de sok üres ziccert is kihagytunk. Másnap sikerült összekapnunk magunkat, megmutattuk, hogy mekkora különbség van a két csapat között – mondta az Atomerőmű KSC Szekszárd bedobó-hátvédje, aki az első meccsen 17 ponttal, 3 gólpasszal és 3 lepattanóval bizonyult a legeredményesebbnek, szombaton pedig 13 ponttal zárt.

A válogatott tagjai egy nap pihenő után hétfőn találkoznak ismét Székesfehérváron, csütörtökön pedig már Franciaországba utaznak, ahol sorrendben a lengyel, a házigazda francia, végül az osztrák válogatottal meccselnek egy minitorna keretein belül. Az Eb előtt még egy olaszországi túra vár a nemzeti csapatra, mely a kontinenstorna előtti főpróbát idehaza játssza.

Az U20-as Európa-bajnokságot július 29. és augusztus 6. között rendezik meg Vilniusban és Klaipedában. A magyar válogatott a házigazda litvánokkal (július 29., 17 óra), a finnekkel (július 30., 14.30 óra) és a franciákkal került egy csoportba (augusztus 1., 12 óra).

– A legjobb eredményt szeretnénk elérni a csoportunkban is, ezért nem nézzük le egyik ellenfelünket sem. Tudjuk, hogy a finnek kellemetlen ellenfelek tudnak lenni, nem adják fel az utolsó pillanatig még akkor sem, ha tetemes hátrányban vannak. Ez igaz a litvánokra is, akiknek keretében Euroliga-tapasztalattal rendelkező játékosok is szerepelnek – nyilatkozta Miklós Melinda, aki szerint az lesz a kérdés, hogy a fiatalabb korosztályos tornákra kik mennek majd el. – Azt érzem, hogy ebben a korosztályban néhány pillanat alatt dőlnek el az eredmények, ezért az utolsó pillanatig koncentrálnunk kell és megmutatni, mire vagyunk képesek.