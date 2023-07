A hathetes felkészülés kétharmadánál jár a Paksi FC, mely ez idő alatt az élvonaltól búcsúzó Vasastól (1–3), a kupadöntős Budafoktól (1–3) és a második vonalban szereplő Szeged-Csanádtól is kikapott (3–7), a szintén NB II-es Siófokot viszont legyőzte (5–2). A vereségeket akár a váratlan izomfáradtság- és sérülésre is lehetne fogni, Bognár György szerint viszont az alacsonyabb osztályú ellenfeleket a második sorral is le kellett volna győzniük.

„Jelenleg egyáltalán nem voltak a csapat szempontjából elvárásaim, mivel elég nagy volt a fluktuáció a keretben, szerettem volna látni, ki mire képes egyénileg. Az új játékosaink erényeire és hátrányaira voltam kíváncsi, így az eddigi találkozóinkon nem kértem csapattaktikai dolgokat. Szerettem volna mindenkit feltérképezni, nekem ezek a mérkőzések nem azért kellenek, hogy legyőzzünk egy ellenfelet, sokkal inkább a hibákat szeretném ilyenkor látni. Az eddig lejátszott négy meccsünk nekem nagyon sokat segített. Sajnos nem tudtam mindenkit letesztelni” – fogalmazott a klub honlapján a paksiak vezetőedzője, utalva arra, hogy nyáron tizenhat játékos távozott (nyolcan kölcsönbe) és tíz labdarúgó érkezett a Fehérvári útra.

Az újak beépítése mellett problémát okoz a szakmai stábnak a sérüléshullám. Szabó Jánosnak például a vádlija, Szélpál Norbertnek és Temesvári Attilának a combja húzódott meg, ezért ők el sem utaztak szombaton az edzőtáborba, de Haraszti Zsolt, Windecker József, Balogh Balázs és Papp Kristóf sem egészséges, ők viszont ott vannak Szlovéniában.

„A tízes magból a fele még nincs teljesen rendben, viszont őket kiválóan ismerjük, tudjuk, mire képesek. Az összegyúrás tekintetében ugyanakkor ez a sérüléshullám nagyon neccessé teszi a bajnoki rajtunkat. Két hét múlva már éles meccset játszunk, és ez nem is a csapatjáték tekintetében bosszantó, sokkal inkább a pozíciók kérdésesek. Jelenleg egy belső védőnk egészséges Kinyik Ákos személyében. Játékoslétszámban megvagyunk, viszont egy indokolatlan sérüléshullám közepében vagyunk. Ez az időszak sajnos mindenképpen hiányozni fog” – jegyezte meg Bognár György.

Az atomvárosiak a következő egy hétben három felkészülési mérkőzést játszanak az edzőtáborozás során, az elsőt ma 17.30 órakor az izraeli Maccabi Petah Tikva ellen. Az 1912-ben alapított egyesület a másodosztály bajnokaként jutott fel az élvonalba (Ligat ha'Al), ahol már nem lesz a csapat hasznára Arad Bar, akit 370 ezer euróért a svájci FC Zürichnek adtak el. A mértékadó Transfermarkt a Paks keretét 7,23, a Petah Tikváét 5,45 millió euróra becsüli.