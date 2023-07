Nem sült el valami jól az FC Dunaföldvár visszatérése az NB III-as bajnokságba. Mint arról beszámoltunk, a harmadik ligába huszonöt év után visszajutó földváriak 4–1-es vereséget szenvedtek a bajnok Iváncsától.

A szakember azt is kihangsúlyozta összegzésében, hogy példaként tekintenek az iváncsaiakra, arra, amit az évek alatt felépítettek. A meccset értékelve azt mondta, felvállalták a nyílt játékot, de a helyzeteiket kihagyták, márpedig ez ezen a szinten nem fér bele.

„A mérkőzés előtt már említettem, hogy az Iváncsa egy nagyszerű példa előttünk, mi is szeretnénk felépíteni hasonlót, amit ők az évek során és ezt a pályán is bizonyították most a játékot illetően, hogy rendkívül erősek – összegzett Varga Balázs, a földváriak vezetőedzője. – Felvállaltuk a nyílt játékot a mérkőzés elején, adódtak lehetőségeink is, de nem éltünk vele, ami ebben az osztályban nem fér bele. A félidő közepétől a hazaiak akarata érvényesült, ott nem tudtunk labdát birtokolni, sok labdát el is adtunk, amikből nagyon ránk jöttek. Az Iváncsa azonnal kihasználta, amikor hibáztunk hátul egyénileg a védekezésben és öt perc alatt szerzett két gólt, ami után már kevés esélyünk maradt visszajönni.”

„A folytatásban felállást is váltottunk, frissítettünk is többet, de mivel mentünk az eredmény után, a gyors ellentámadásokat nem tudtuk megfelelően kontrollálni és újabb gólokat kaptunk. A hazaiak nagyon jól jöttek ki a labdaszerzéseikből, ezt el kell ismerni és azt is, hogy nagyon összeszokott, jól összerakott társaság. Talán ha jobban visszahúzódunk, nem akarunk annyi energiát fektetni a támadásokba és nem adunk annyi területet ellenfelünknek, lett volna esélyünk, de most ezt vállaltuk fel és ez jött ki belőle. Nem kell szégyellni azt, ha hibáztunk, elismerem a hibáinkat, amiken javítani fogunk. Ami fontos, hogy mindig egységesnek kell maradni egy győzelem és egy vereség után is. Kell kis idő ahhoz, hogy a pályán összeszokottabbá váljunk, hiszen a tavalyi keretünkből hét játékos maradt mindössze, új csapatot alakítottunk ki. Jó játékosaink vannak, most így indultunk el, de meccsről meccsre jobbak leszünk és ezzel kell foglalkoznunk, semmi mással” – tette hozzá.

A dunaföldváriakra szerdán igazi szomszédvári rangadó vár, hiszen a Dunaújvárost fogadják. A találkozó 17.30 órakor kezdődik.