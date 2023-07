Most is itt lesz a jövő péntektől vasárnapig tartó Alisca Bau 49. Gemenc Nagydíjon – számoltak be róla a szervezők a közösségi oldalon. Az országúton kétszeres magyar bajnok Kusztor Péter már kétszer, 2007-ben és 2017-ben is volt második a Gemenc GP összetett versenyében. A 38 éves bringásnak jól fekszik a verseny prológja, a péntek esti hegyi időfutam, de nyert ő már teljesen sík versenyt is szökésben, így a másik két szakaszon is jó szereplésben bízhat.

Komoly ellenfelekre számíthat ugyanakkor az egyik legismertebb magyar kerekes, hiszen az előnevezésekben látjuk a friss szlovák bajnok Matus Stocek, a háromszoros horvát bajnok Viktor Potocki, vagy a tavalyi lengyel országúti bajnok Norbert Banaszek nevét is. A címvédő új-zélandi pro team a Bolton Equites is nagyon erős sorral érkezik – hangsúlyozzák a hivatalos oldalon.

A jövő héten kezdődő Gemenc Nagydíjról Arató Gábor versenyigazgató beszél legújabb podcast adásunkban, amit itt hallgathat meg!