Hiába, évek óta ez a kuriózuma a zombai versenynek, s most sem kellett csalódniuk a sportág kedvelőinek, hiszen remek kis versenyeket láthattak. A tolnaiak mellett Pest vármegyéből, Baranyából, Bács-Kiskunból, Fejérből és Somogyból is jöttek hajtók, hogy összemérjék tudásukat a riválisokkal. A tolnaiaknak jutott bőven első hely, a hét kategóriából ötben is helyi versenyző szerezte meg a győzelmet.

A verseny egyik legjobbja a pincehelyi Schmidt Boglárka volt, aki két számban is a dobogó legfelső fokára állhatott.

Eredmények, akadályhajtás, CAN-C (H2): 1. Kalamár Richárd (Beremend), 2. Magyar Zoltán (Marcali), 3. Varga János (Hercegszántó), 4. Nagy István (Pincehely), 5. Somkert Ferenc (Paks), 6. Hatala Roland (Pincehely).

Akadályhajtás, CAN-C (H1): 1. Ritecz Péter (Tolna-Mözs), 2. Kaszás Sándor (Kecskemét), 3. Németh Andrea (Seregélyes), 4. Tóth Balázs (Somogygeszt), 5. Kajtár Gábor (Zomba), 6. István Bianka Júlia (Ócsa).

Akadályhajtás CAN-C (P2): 1. Schmidt Boglárka (Pincehely), 2. Schmidt Zoltán (Pincehely), 3. Reitzi Zoltán (Zomba), 4. Tatai László (Káloz), 5. Keller Zoltán (Zomba), 6. Nagy Dávid (Sárbogárd).

Délutáni versenyszám CAN-D (H2): 1. Rikk József (Paks), 2. Hídvégi Tibor (Paks), 3. Pápes Attila (Zomba), 4. Somkert Zoltán (Paks), 5. Hirnikl György (Zomba), 6. Varga Dávid (Pincehely).

Vadászhajtás CAN-C (H2): 1. Varga János (Hercegszántó), 2. Hatala Roland (Pincehely), 3. Szabó Viktor (Siklós), 4. Fritz József (Paks), 5. Magyar Zoltán (Marcali), 6. Nagy István (Pincehely).

Vadászhajtás CAN-C (P2): 1. Schmidt Boglárka (Pincehely), 2. Bőhler Péter (Zomba), 3. Nagy Dávid (Sárbogárd), 4. Reitzi Zoltán (Zomba), 5. Tatai László (Káloz), 6. Keller Zoltán (Zomba).

Kettesfogat CAN-C, éjszakai: 1. Fritz József (Paks), 2. Péter Krisztián (Karád), 3. Magyar Zoltán (Marcali), 4. Hatala Roland (Pincehely), 5. Bíró Nimród (Paks), 6. Bagdi Dominik (Paks).

Folytatás augusztus ötödikén, Pincehelyen.