Két felkészülési mérkőzésen van túl a szlovéniai edzőtábora során Bognár György együttese, mely előbb az izraeli élvonalban szereplő Maccabi Petah Tikvát győzte le 3–2-re, majd a romániai másodosztályú FK Csíkszereda Miercurea Ciuc csapatát múlta felül. A székelyföldi gárda ellen az első félidőben a fiatalok kaptak lehetőséget, akiket a szünet után az alapemberek váltottak, megfordítva az eredményt.

„Pupp Zétény, Gregor Zalán, Földi Dominik és Horváth Kevin is pályán volt egyszerre. A védelmünkben az újoncok egy kicsit megilletődötten játszottak, így akadtak gondjaink, de átestek a tűzkeresztségen. A második félidőben, 2–2-es állásnál, az utolsó fél órára hoztuk be a rutinos játékosainkat, onnantól – érthető módon – más szintű játékot produkáltunk. Gyakorlatilag végig az ellenfél térfelén tartottuk a labdát, megannyi lehetőségünk adódott, háromszor be is találtunk. Összességében egy jó mérkőzést játszottunk, mindent előre így terveztünk, ami a fiatalok lehetőségeit, játékperceit illeti” – fogalmazott a klub honlapján az 5–2-es sikert követően Bognár György.

Az egyhetes edzőtábor gyorsan elrepült, szombaton nemcsak a szlovéniai mérkőzések közül, de egyben a nyári felkészülési időszak utolsó edzőmeccsét játssza a zöld-fehér alakulat, mely 17.30 órakor az FC Ashdod csapatával találkozik. A Földközi-tenger partján elterülő dél-izraeli város együttese a legutóbbi hét szezonját az élvonalban (Ligat ha'Al) töltötte, a legjobb szereplését a 2020/2021-es szezonban érte el, amikor bronzérmével az Európakonferencia-liga selejtezőjében is megmérettette magát.

A legutóbbi szezonban hatodik helyen záró Ashdod keretét 9,76 millióra taksálja a mértékadó Transfermarkt (a Paksét 6,65 millióra becsüli a német portál). A legértékesebb játékos az izraeli Mohamad Kanaan, a 23 éves támadó középpályás piaci értéke 1,4 millió euró, őt az izraeli-portugál védő Gil Cohan követi egymillió euróval. Az atomvárosiaknál a nyáron igazolt Szappanos Péter 500 ezer euróval a legdrágább játékos.

Bognár György együttese vasárnap érkezik haza Zrecéből, a szakmai stáb jövő héten már csak edzést vezényel a labdarúgóknak, miután az OTP Bank Liga új idényének nyitómérkőzését a paksiak játsszák pénteken 20 órakor az MTK Budapest otthonában.