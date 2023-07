Az előző idényben újoncként a hetedik helyen végző pécsiek otthonában játszotta le első felkészülési mérkőzését Turi Zsolt együttese, mely ugyan kikapott csoportriválisától, a vezetőedző a látottak alapján többet kapott, mint amit kezdésnek remélt.

„Rendszeresen sikerült megbontanunk a hazaiak masszív védekezését, párharcerősek voltunk, amiből labdákat szereztünk és jól mentünk át védekezésből támadásba. Nagyon jól futballozott a csapat, engem is meglepett, hogy ilyen magabiztosak játszottak a srácok – mondta lapunknak Turi Zsolt. – Az is tetszett, hogy rengeteg helyzetet alakítottunk ki, azonban még a létszámfölényes szituációkat is sikerült elrontanunk. A másik oldalon viszont egy felszabadító lövés után kerültek helyzetbe a pécsiek, amiből az ellenfél játékosa kilőtte a hosszú sarkot, a szünet után pedig egy kavarodást követően növelték előnyüket. Az eredmény miatt elkeseredett vagyok, de a játékunk és ahogy beleálltunk az edzőmeccsbe, az tetszett” – értékelte a találkozót a szekszárdiak vezetőedzője.

Felkészülési mérkőzés

PTE-PEAC–Szekszárdi UFC 2–0 (1–0)

Pécs

Szekszárd: Bognár Zs. – Kiszely, Fekete M., Arena, Béla D. (Füredi) – Gellér (Péter D.), Lékó (Ágics), Budai D. – Kavai (Renczes), Péter A. (Tóth I.), Csapó (Zsákovics)

A sárga-feketék szombaton 10 órakor a Bonyhád-Majos vendégeként lép pályára – a völgységi pálya állapotának megóvása érdekében – Bonyhád-Börzsönyben.