Július huszonkilencedikén ismét benépesült a kedvelt tolnai üdülőtelep. A XXXIX. SporTolna Triatlon Fesztivál változatos versenyszámaival kiváló lehetőséget biztosít a sportágba bekapcsolódni vágyóknak is. Nagy számban várják a triatlon világába betekintő gyermekeket, felnőtteket, baráti, családi, munkahelyi közösségeket a szervezők. A sportág hazai rendezvényei között egyedülállóan nyolc különböző távon, illetve versenyszámban nyílik lehetőség sportolásra, nem csak igazolt sportolóknak.

A fesztivál huszonnyolcadikán, pénteken a toronyfutással indul, a céltorony 102 lépcsőjét kell leküzdeniük a résztvevőknek. A versenynap programját a gyermekek részere meghirdetett 50 m, illetve 100 m úszásból, majd 300 m vagy 500 m futásból álló Aquakid elnevezésű szám nyitja. Ezután a „Próbáld ki a triatlont” következik, ahol 100 m úszás, 2 km kerékpár, és 500 m futás teljesítése a feladat. Itt a gyermek és a szülő együtt is indulhat.

Ezt követően jönnek az utánpótlás ranglista versenyszámok. Délután id. Sáthy István nevét viselő Sprint Távú Országos Bajnokság várja az indulókat. Ebben a kategóriában 750 m úszás, 19 km kerékpározás és 5 km futás teljesítésére nyílik lehetőség egyénileg. A SporTolna Triatlon Fesztivál az egészségügyi dolgozókra is gondol, hiszen itt kerül megrendezésre számukra is az országos bajnokság. Ezen a távon indulnak továbbá a Pár(ok) is, ahol a nő és férfi tag együtt kell teljesítse a kihívásokat, és kézen fogva futnak át a célkapun. Az „Én úszom, te kerékpározol, ő fut” jelszóval meghirdetett váltóversenyben külön értékelésre kerülnek a céges és baráti váltók.

Aki nem tud vagy akar futni, az az úszásból és kerékpárból álló Aquabike-ban mérheti meg felkészültségét.

Az úszásra jó vízminőségű Duna holtágban kerül sor, a kerékpározás forgalom elől lezárt aszfalt úton zajlik, mint ahogy a futás is. A nevezéssel, versenypályákkal kapcsolatos részletek a www.sportolna.com oldalon megtalálhatók.