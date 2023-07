Ribár Milán (Budaörs), Osztermájer Gábor (Bonyhád), Gyurkits Gergő (Pécsi MFC), Nagy Richárd (Siófok), Lorentz Márton (Budafok), Tamás Olivér (Nyíregyháza), Nyári Patrik (Szeged). Csak néhány név, akik elhagyták a Paksi FC-t a nyáron, így rájuk már nem számíthat az új szezonban Kindl István vezetőedző.

– A tavaszi NB III-as játékoskeretünkben nagy változások mentek végbe. Tízen eligazoltak, illetve az első csapat keretébe kerültek fel, őket 2005-ös és 2006-os születésű fiatalokkal pótoltuk. A legidősebb játékosok is 2004-esek, de belőlük sincs sok. Egyszóval nagyon fiatal keretünk lesz az új szezonban, mely természetesen kiegészül az NB I-es néhány játékosával – fogalmazott lapunknak Kindl István.

Az atomvárosi fiatalok június 20-án kezdték meg a felkészülést, az elmúlt egy hónapban hat edzőmeccset játszottak. A Fehérvár második csapatát (5–3) és a Szekszárdi UFC-t legyőzték (2–1), a Kaposvári Rákóczival előbb döntetlent játszottak (3–3), majd kikaptak tőlük (1–4), ahogy a Mohács (1–2) és legutóbb a Puskás Akadémia II ellen is alulmaradtak (2–4). A házi gólkirály Zoltán Rafael lett négy találattal, őt Ulbert Renátó, Volter Patrik és Győrfi Milán követi két-két góllal, míg a spanyol UD La Cruz U19-es csapatától érkezett Földi Dominik, valamint Szabó Attila, Ignácz Bálint és Répási Péter egy-egy alkalommal talált be az ellenfelek kapujába.

– Lényegesen kevesebbet vártam egyénileg és csapatként is az újjáformálódó együttesemtől, ezért pozitív érzésekkel zártam a nyári felkészülést – folytatta a paksiak trénere. – Tisztességesen, nagyon jó színvonalon játszottunk és meccsben tudtunk lenni a felnőtt NB III-as csapatokkal. Góllövés terén viszont még javulnunk kellene, de azt hiszem, ezt valamennyi gárda elmondhatja magáról.

Az új idényben a hatvannégy NB III-as klubot négy csoportba osztotta az MLSZ Versenybizottsága. A szezon végén a 14-16. helyezett együttesek, valamint a két legrosszabb 13. helyezett búcsúzik a harmadosztálytól.

– Azt tudom, hogy a címvédő Iváncsa, az NB II-ből kiesett Szentlőrinc és a Nagykanizsa komoly tervekkel vág neki a bajnokságnak. Azt gondolom, hogy a változtatások ellenére gyengülni biztosan nem gyengült a csoport – mondta Kindl István, hozzátéve, hogy utazás szempontjából örül az új rendszernek, így például nem kell Balassagyarmatig elutazniuk bajnokit játszani. – Célunk és feladatunk megkapaszkodni az NB III-ban, ne legyenek kiesési gondjaink és idén is ki tudjunk nevelni egy-két olyan játékost, aki megvethesse a lábát az élvonalban. Kicsit hasonlít a helyzetünk az 50 első randi című filmre: amikor valami elindulna, mindig új csapatot kell építenünk. Idén is a nulláról kezdtünk, de a talán most nem megy rá az őszi szezonunk arra, hogy felvegyük a bajnokság ritmusát. Optimistább vagyok, mint a korábbi években.

A Paksi FC II őszi menetrendje

I. forduló, július 30., vasárnap: Bonyhád-Majos–Paksi FC II 17.30 óra

II. forduló, augusztus 2., szerda: Paksi FC II–MTK Budapest II 17.30 óra

III. forduló, augusztus 13., vasárnap: Iváncsa KSE–Paksi FC II 17.30 óra

IV. forduló, augusztus 19., szombat: Paksi FC II–Dunaújváros 11 óra

V. forduló, augusztus 30., szerda: Mohácsi TE 1888–Paksi FC II 17.30 óra

VI. forduló, szeptember 3., vasárnap: Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC 11 óra

VII. forduló, szeptember 9., szombat: Érdi VSE–Paksi FC II 16 óra

VIII. forduló, szeptember 24., vasárnap: Paksi FC II–Szentlőrinc 11 óra

IX. forduló, október 1., vasárnap: PTE-PEAC–Paksi FC II 15 óra

X. forduló, október 8., vasárnap: Paksi FC II–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 11 óra

XI. forduló, október 15., vasárnap: FC Dunaföldvár–Paksi FC 15 óra

XII. forduló, október 22., vasárnap: Paksi FC II–FC Nagykanizsa 11 óra

XIII. forduló, október 29., vasárnap: Fehérvár FC II–Paksi FC II 11 óra

XIV. forduló, november 5., vasárnap: Szekszárdi UFC–Paksi FC II 13 óra

XV. forduló, november 12., vasárnap: Paksi FC II–Ferencváros II 11 óra

XVI. forduló, november 18., szombat: Paksi FC II–Bonyhád-Majos 11 óra

XVII. forduló, november 26., vasárnap: MTK Budapest II–Paksi FC II 11 óra