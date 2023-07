A korábbi szerb válogatott irányító-hátvéda lengyel AZS UMCS Lublinban játszott az előző idényben, s hogy nem is rosszul, azt a meccsenkénti 12 pontos, 7,2 gólpasszos és 3,1 lepattanós átlaga is bizonyítja. A 161 centiméter magas kosaras korábban megfordult Spanyolországban is.

„Fiatal játékosként a lehető legjobb választás volt számomra Spanyolország, a bajnokság erős, főleg az utolsó két évem a Lugónál nagyon kemény volt. Sokat tanultam, s a mindennapi életet is nagyon élveztem az országban. Aztán Lengyelországba igazoltam, s jó döntést hoztam, jókor váltottam. A bajnokság jó, sok jó légiós játszik a ligában, remek edzők dolgoznak a csapatoknál. Nagyon hálás vagyok a Lublinnak, a klub valamennyi alkalmazottjának, a csapattársaknak, a stábnak” – mondta a KSC internetes oldalának az új igazolás.

A szekszárdi terveiről azt mondta, szeretne bajnoki címet nyerni a KSC-vel, amelyről sok jót hallott, s nagyon várja már, hogy együtt dolgozzon Djokics Zseljkóval, akit ugyan személyesen még nem ismer, de sok szerb sporttársától hallott jó dolgokat a szekszárdi trénerrel kapcsolatban.

Alekszandra Stanacev az Atomerőmű KSC Szekszárd ötödik nyári szerzeménye a TFSE-től visszatérő Theodoreán Alexandra, a Csatától szerződtetett Horváth Bernadett, a pécsi fiatal, Árvai Noémi és a BEAC-tól érkezett Ana Vojtulek után.