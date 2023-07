Habár még közel egy hónap hátravan a Simple Női Liga NB I indulásáig, a Szekszárdi WFC és a Puskás Akadémia már „lejátszotta” a nyitóforduló találkozóját. Az augusztus 19-i rajton ugyanis a két csapat egymással találkozik, igaz, akkor a sárga-feketék lesznek a pályaválasztók. A szekszárdiak szerencséjére ez a mérkőzés még nem pontokra ment, ahogy a játékosok sem voltak még „élesek” a felkészülés ezen szakaszában.

A csapatban kezdőként kapott helyet az mérkőzés előtti napokban még az U19-es válogatott tehetségfelmérőjén bizonyító Acsádi Petra, Kágyi Kíra és Schell Dorina, valamint a nyáron a csapathoz Győrből érkezett Török Noémi is. Továbbá Felcsúton bemutatkozott a sárga-feketéknél a pécsi nevelésű, de a legutóbbi két idényt a Diósgyőrnél töltő Jáhn Klaudia, aki 158 NB I-es mérkőzéssel a lábában a védelem tengelyében komoly erősítése lehet a fiatal gárdának.

„Nem úgy sikerült a hétvégi mérkőzésünk, ahogy szerettük volna, és itt nem az eredményre gondolok, hanem a mutatott játékra. A Szeged ellen rendkívül jól játszottunk, most kevésbé – foglalta össze a háromszor harminc percet Micskó Márk. – Sajnos sok hiányzónk volt a héten, többen nyaraltak és négyen a válogatottak összetartásain szerepeltek. Tudtuk, hogy ezek után nem lesz egyszerű, de akkor is többet vártam a csapattól. Kevesen vagyunk még, hiszen tízen távoztak, de folyamatosan dolgozunk az erősítéseken. Reméljük, hogy hétvégére több játékos is csatlakozik hozzánk. Aggodalomra azonban semmi okunk, hiszen a csapat jól dolgozik, a bajnoki rajtra pedig biztosan rendben leszünk” – tette hozzá a szekszárdiak vezetőedzője.

Felkészülési mérkőzés

Puskás Akadémia FC–Szekszárdi WFC 7–0 (3–0, 3–0, 1–0)

Felcsút

Puskás Akadémia: Pongrácz, Bokor, Palakovics, Szemán-Tóth, Kovács A., Kovács E., Nagy Lili, Zán-Fábián, Sinka, Pécsi, Grönberg. Csere: Dannback, Tuza, Tamók, Szarvas, Tóth Zs., Vlas, Harmat, Kiss P., Helmeczi P., Sydney, Németh V. Edző: Halászi Kinga

Szekszárd: Török N. (Janecz J.) – Kágyi K., Acsádi P., Jáhn K. (Werner T.), Vári V. (Nagy-Cseke J.) – Schell D., Kiss G., Kovács Zs. (Varga P.) – Prigli B., Nagy-Cseke E., Sereg Z. (Kiss L.). Edző: Micskó Márk

Gólszerző: Szemán-Tóth, Zán-Fábián, Sinka, Tóth Zs., Kovács E., Tamók, Harmat

A szekszárdiak, akik korábban a szintén csoportellenfél Szegedet győzték le idegenben 2–1-re, szombaton az NB II-es Csepel FC vendégeként lépnek pályára.